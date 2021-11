Des représentants de Vietjet et SR Technics ont échangé le protocole d'accord signé sous le témoignage du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (assis, à gauche) et du président de la Confédération suisse Guy Parmelin (assis, à droite). Photo: Vietjet

Berne (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc en Suisse, le 26 novembre (heure locale), dans la ville suisse de Berne, Vietjet Air a signé de nombreux accords de coopération avec de grands groupes suisses.

Les cérémonies de signature à Berne, en Suisse, se sont déroulées en présence du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, du président de la Confédération suisse Guy Parmelin, de hauts fonctionnaires et de représentants des entreprises des deux pays lors de la visite officielle du dirigeant vietnamien en Suisse.

Concrètement, Vietjet et SR Technics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), ont signé le 26 novembre un protocole d'accord (MoU) d'une valeur de 150 millions de dollars impliquant la fourniture de services MRO sur la flotte de moteurs CFM56-5B de Vietjet, installés sur leurs Airbus A320 et A321.

Dans le cadre du protocole d'accord, les travaux sur les moteurs seront effectués dans les installations de renommée mondiale de SR Technics à l'aéroport de Zurich en Suisse et au Vietnam. Le protocole d'accord comprend également la maintenance des moteurs, les services techniques et de formation, les exigences et la réparation des composants, et la mise en place d'un nouveau centre de formation en aviation, en tant que coentreprise entre Vietjet et SR Technics.

Des représentants de Vietjet et de Swiss Aviation Software ont échangé l'accord de coopération stratégique signé. Photo: Vietjet

En outre, Vietjet et Swiss Aviation Software (Swiss-AS), le premier fournisseur mondial de solutions de maintenance aéronautique basé en Suisse, ont également signé un accord de coopération stratégique pour étendre davantage l'adoption par Vietjet de la solution de maintenance et d'ingénierie de Swiss-AS AMOS pour prendre en charge la flotte de Vietjet.

Les deux parties étendront leur coopération à divers domaines, renforçant ainsi le partenariat stratégique à long terme existant au cours des dix prochaines années. Swiss-AS et ses filiales concernées fourniront à Vietjet la plate-forme supplémentaire d'AMOS mobile/EXEC pour la gestion technique des avions sur des appareils mobiles, permettant ainsi une automatisation et une numérisation complètes pour les ingénieurs de Vietjet.



Le PDG de SR Technics, Jean-Marc Lenz s'est déclaré réjoui devant l'engagement de Vietjet au partenariat à long terme avec SR Technics. Il a très hâte de visiter le nouveau centre de formation en aviation qui sera construit à Ho Chi Minh-Ville en collaboration avec son partenaire vietnamien.



Fabiano Faccoli, directeur de l'exploitation de Swiss-AS, a déclaré que c'était un honneur pour Swiss-AS de soutenir Vietjet dans sa croissance impressionnante au cours de la dernière décennie. Selon lui, Swiss-AS se réjouit de renforcer encore l'excellent partenariat et, grâce à sa suite de produits et de services AMOS, de jouer un rôle déterminant dans la numérisation des opérations techniques de Vietjet. Swiss-AS partage la stratégie axée sur le client de Vietjet et tient à aider Vietjet à améliorer encore la productivité et la qualité grâce à l'innovation, la technologie et la créativité.



Parallèlement, le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, a souligné que les accords signés entre Vietjet et les partenaires stratégiques ouvriraient la voie à un développement ultérieur, en particulier dans le processus de transfert et d'adoption des technologies de l'aviation et de la création d'une académie d'aviation pour contribuer positivement au développement de l'industrie aéronautique du Vietnam.

Vietjet dispose d'un réseau de vols complet au Vietnam et dans toute la région Asie-Pacifique. Face à la pandémie, la compagnie aérienne a repris son réseau de vols intérieurs et a opéré une série de vols internationaux depuis et vers le Vietnam tout en cherchant à étendre davantage ses opérations à travers les continents dans un avenir proche. Vietjet exploite une nouvelle flotte moderne et économe en carburant avec un taux de fiabilité technique parmi les meilleurs opérateurs de la région et du monde. La croissance de Vietjet est associée au développement et à l'intégration de l'industrie aéronautique vietnamienne et mise en évidence par des partenariats à l'échelle mondiale avec des sociétés techniques et de technologie aéronautique telles que SR Technics et Swiss-AS, basées en Suisse.



Connu comme un transporteur de la nouvelle ère, Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, les opérations efficaces et les performances, le transporteur offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). Plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie a reçu le meilleur classement pour la sécurité en 2018 et 2019 avec 7 étoiles, par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com. Elle a aussi été classée par Airfinance Journal en 2018 et 2019 parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations. - VNA