Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Suite à la réouverture des frontières de Taïwan (Chine) aux touristes à partir du 13 octobre, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet a été la première à étendre son empreinte internationale en reprenant des lignes directes vers Taïwan en réponse à la demande de voyages avec de nombreuses promotions sur les prix des billets.

À partir de novembre, les vols de Vietjet au départ de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville à destination de Kaohsiung, la deuxième plus grande ville de Taïwan, seront repris.

La liaison Ho Chi Minh-Ville – Kaohsiung sera opérée avec trois vols hebdomadaires et la fréquence passera à quatre vols hebdomadaires à partir du 16 décembre. La ligne entre Hanoï et Kaohsiung sera exploitée à raison de deux vols hebdomadaires et la fréquence passera à des vols quotidiens à partir du 16 décembre.

De plus, les passagers peuvent voyager depuis Hanoï, Ho Chi Minh-Ville à Taipei avec des vols proposés tout au long de chaque semaine.

Les vols du Vietnam vers Taichung et Tainan seront bientôt repris pour répondre à la demande croissante de voyage avant le Nouvel An et le Nouvel An lunaire.

Une vue de la ville taïwanaise de Kaohsiung . Photo: Vietjet

Les passagers peuvent acheter des billets et prendre environ 3 heures de vol en provenance du Vietnam vers Taïwan ou, vice versa, depuis Taïwan pour explorer le Vietnam, avec des tarifs à partir de seulement 615.000 dongs/aller simple (hors taxes et frais).

De plus, des billets promotionnels sont disponibles tous les lundis avec l’application du code "HELLOVIETNAM" pour une réduction de 20% sur les tarifs (hors taxes et frais) lors de la réservation de billets sur les routes internationales sur le site Web www.vietjetair.com ou l'application mobile Vietjet Air, pour des vols jusqu'au 18 septembre 2023 (sauf jours fériés). D'autres promotions sont fréquemment mises à jour sur le site Web, l'application mobile et les plateformes sociales de la compagnie aérienne.

Taïwan est toujours une destination préférée de nombreux touristes vietnamiens grâce à une courte distance, à côté des paysages naturels romantiques, d'une cuisine attrayante, des marchés nocturnes animés et d’une variété de choix pour faire du shopping.

D'autre part, le Vietnam est une destination en plein essor ces dernières années, attirant de plus en plus de voyageurs du monde entier et recevant régulièrement les éloges de plusieurs magazines de voyage.

En tant que plus grand transporteur opérant entre Taïwan et le Vietnam en termes de capacité, Vietjet a transporté des millions de voyageurs entre le Vietnam et Taïwan à des fins de loisirs, d'affaires, de travail et d'études avec des tarifs abordables et des services pratiques depuis 2014. -VNA