Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet a décidé d’offrir une franchise bagage gratuite de 20 kg aux passagers des vols intérieurs.

La compagnie aérienne à bas prix Vietjet offre une franchise bagage gratuite de 20 kg aux passagers de tous ses vols intérieurs. Photo: Vietjet



Ainsi, les passagers qui achètent du 27 février au 31 mars des billets de Vietjet pour les vols à travers le Vietnam seront éligibles pour une franchise bagage gratuite de 20 kg en plus de la franchise bagage à main de 7 kg.

L'offre spéciale est destinée aux passagers réservant leurs billets au moins trois heures avant l'heure de départ prévue, sur tous les canaux de vente officiels de Vietjet à l'adresse www.vietjetair.com, sur la page Facebook à www.facebook.com/vietjetvietnam, et ses agents officiels. Elle est appliquée pour tous les modes de paiement. Veuillez contacter la hotline Vietjet et les guichets pour obtenir les informations.

Les bagages gratuits sont immédiatement appliqués lorsque les clients choisissent à inclure un paquet de bagages de 20 kg lors de leur réservation sur tous les vols intérieurs prévus du 27 février au 25 avril 2021.

En particulier, les passagers ne manquent pas d'occasions de découvrir la classe de billet toute nouvelle Deluxe de Vietjet à un prix attractif sans précédent à partir de seulement 399.000 dôngs (17,25 dollars). En plus des bagages en soute de 20 kg gratuits, les passagers de la classe Deluxe peuvent profiter de modifications gratuites de vols, de dates et d'itinéraires pour des temps illimités; de priorité pour procéder à l’enregistrement, sélectionner des places ; et d’un paquet d’assurance Deluxe Flight Care.

La compagnie aérienne recommande aux passagers voyageant pendant cette période de suivre les exigences obligatoires de la déclaration de l’état de santé sur le site https://tokhaiyte.vn, et de porter des masques durant le vol pour assurer une sécurité absolue pour eux-mêmes et la communauté.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et a été classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie a également été nommée le “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA