Vietjet propose des promotions à l’occasion de la Fête de la Mi-Automne

Vietjet Air offre du 22 au 29 septembre 2023 aux passagers une semaine de forte promotion avec des billets à partir de 0 dong (taxes et frais non compris) pour des vols intérieurs et internationaux, à l’occasion de la Fête de la Mi-Automne.