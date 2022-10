Photo d'illustration: Vietjet Air

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Vietjet a annoncé trois journées en or, du 10 au 12 octobre 2022, pour recevoir des promotions attrayantes avec 1,1 million de billets promotionnels Vietjet Eco sur ses vols internationaux reliant le Vietnam à de nombreuses destinations d’Asie du Nord-Est.



Dans un communiqué publié vendredi 7 octobre, la compagnie a proposé 1,1 million de billets Vietjet Eco au même prix à partir de seulement 1.010 dông (hors taxes et frais) pour tous les passagers voyageant sur des routes couvrant le Vietnam et des destinations internationales en Inde, au Kazakhstan, au Japon, en République de Corée, à Taïwan, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie (Bali).



Les passagers qui achètent leur billet de vols internationaux sur le site officiel de Vietjet www.vietjetair.com à travers l’application mobile Vietjet Air, avec le temps de vol flexible du 24 octobre 2022 au 31 mars 2023. De plus, les passagers peuvent également profiter d’un paiement gratuit lors de la réservation de billets et payer facilement via Vietjet SkyClub.



Les vols de Vietjet sont opérés tous les jours avec des horaires de vol pratiques, invitant les passagers à vivre de superbes expériences de vol avec une flotte moderne et nouvelle, des équipages de cabine amicaux et professionnels, et des services de haute qualité.

En mettant l’accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, le plus grand transporteur privé du Vietnam offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients. –VNA