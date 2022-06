Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet propose des centaines de milliers de billets promotionnels avec des prix préférentiels à partir de seulement 16.600 dongs (71 cents américains), hors taxes et frais, en réponse à la Journée de paiement sans numéraire du Vietnam (16 juin).

Les billets promotionnels sont disponibles à la vente toute la journée du 16 juin, appliqués sur toutes les liaisons nationales et internationales avec des périodes de vol du 20 août au 31 décembre cette année.

Voler avec Vietjet est plus facile lorsque les passagers utilisent les paiements sans numéraire, s'enregistrent en ligne via son site web et ses applications pratiques, modernes, avec rapidité et sécurité.

Photo d'illustration: Vietjet

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais il s’est également positionné aux avant-postes de l’innovation dans l’ensemble de la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA