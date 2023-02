Hô Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion de la Saint-Valentin, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air offre du 13 au 15 février à ses clients la possibilité de survoler le Vietnam et le monde avec des prix très avantageux.



Des centaines de milliers de billets promotionnels à partir de 1.402 dongs (taxes et frais non compris et non applicables pour les jours fériés) sont mis en vente du 13 février au 15 février 2023 sur le site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. La date des vols est valable du 25 février au 31 octobre 2023. En particulier, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet Sky Club - programme de fidélité exclusif de Vietjet.



De plus, les clients se verront offrir des bons d'une valeur de 100.000 dôngs lors de la réservation de vols avec Vietjet, en payant et en s'enregistrant sur le site internet www.evoucher.vietjetair.com d'ici 15 mars 2023.



Vietjet offre à tous les passagers les meilleures expériences de voyage, de visite et d'affaires avec son large réseau, des horaires pratiques, une flotte moderne, des équipages de cabine conviviaux et professionnels, des repas frais et chauds, des produits et services de soins de santé, des assurances voyage, de nouvelles installations d'hébergement, de nouvelles commodités et de nombreuses performances culturelles et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude. -VNA