Photo: Vietjet Air



Hanoï (VNA) - Vietjet offre la possibilité de voler vers Hong Kong (Chine) et les pays d'Asie du Sud-Est avec des billets à bon prix à partir de seulement 0 dông (taxe et frais non compris) pendant la "semaine dorée" du 10 au 16 mars 2023 sur le site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.



Étant la seule compagnie aérienne ayant une liaison directe reliant Phu Quôc à Hong Kong, Vietjet opérera sur cette ligne à partir du 27 avril 2023 avec une fréquence de trois vols allers-retours par semaine tous les mardi, jeudi, samedi. Les vols au départ de Phu Quoc décolleront à 13h35 et atterriront à Hong Kong à 17h20 (heure locale). Les vols au départ de Hong Kong décolleront à 18h20 (heure locale) et arriveront à Phu Quoc à 20h05. Les passagers de Hong Kong voyageant vers Phu Quoc seront éligibles à une exemption de visa.



La ligne reliant Dà Nang à Hong Kong sera exploitée à partir du 28 avril prochain, à raison de quatre vols allers-retours par semaine tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Les vols de Da Nang décolleront à 14h35 et atterriront à Hong Kong à 17h20 (heure locale). Les vols en provenance de Hong Kong partiront à 18h20 (heure locale) et arriveront à Da Nang à 19h10.



Par ailleurs, à partir du 26 mars 2023, la fréquence de la ligne reliant Hô Chi Minh-Ville à Hong Kong sera portée à sept vols par semaine. Les vols décolleront à Ho Chi Minh-Ville à 15h10 et atterriront à Hong Kong à 18h50 (heure locale). Les vols depuis Hong Kong décolleront à 19h50 (heure locale) et atterriront à Ho Chi Minh-Ville à 21h30.



Notamment, du 10 au 16 mars 2023, Vietjet offre aux passagers une semaine promotionnelle pour les vols à destination de Hong Kong et de l'Asie du Sud-Est avec des prix promotionnels à partir de seulement 0 dông (taxes et frais non compris) sur www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air, avec des vols prévus entre le 20 mars et le 20 mai 2023, à l'exception des jours fériés et des fêtes.



En particulier, les clients membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy peuvent recevoir jusqu'à 3.300 SkyPoints via l'application SkyJoy ou le site web http://skyjoy.vn en achetant des billets, et utiliser les SkyPoints pour obtenir des voucher Vietjet et des cadeaux de plus de 250 marques de nourriture, de shopping et de tourisme au Vietnam.



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par airlineratings.com, seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, et a été classée par Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en 2018 et 2019 pour un financement et des opérations sains.



Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA