Thua Thiên-Huê (VNA) – Le premier vol direct entre la province vietnamienne de Thua Thiên-Huê et la capitale sud-coréenne Séoul a été lancé mardi 1er août.

Les autorités locales souhaitent la bienvenue aux touristes sud-coréens. Photo : VNA



Une cérémonie d’accueil du vol, opéré par la compagnie aérienne low-cost Vietjet de l’aéroport international d’Incheon, à Séoul, à l’aéroport international de Phu Bai, à Thua Thiên-Huê avec 151 passagers à bord, a eu lieu le même jour.Les passagers sud-coréens passeront quatre jours et trois nuits l’ancienne capitale impériale de Huê, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, pour en apprendre davantage sur le patrimoine culturel vietnamien, explorer la cuisine locale et visiter les paysages.Le premier vol direct devrait contribuer à populariser le tourisme vietnamien sur le marché sud-coréen et conduire au lancement de plus de vols charters de la République de Corée à Thua Thiên-Huê, tout en maintenant la position de la République de Corée en tant que principale source de touristes pour la province, a déclaré le directeur du Département provincial du tourisme Nguyên Van Phuc.Le responsable a ajouté que l’événement contribuera également à attirer davantage de touristes internationaux à Thua Thiên-Huê, stimulant ainsi le développement du tourisme local.Début août, un vol charter est parti de l’aéroport de Phu Bai vers la République de Corée, transportant 228 passagers, dont une délégation de travail conduite par le vice-président permanent du Comité populaire provincial Nguyên Thanh Binh, venu promouvoir le tourisme de Thua Thiên-Huê dans la nation de l’Asie orientale. – VNA