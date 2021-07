Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Les mesures de contrôle et de prévention du COVID-19, le message dit des "5K" (Khâu trang - Masque ; Khu khuân - Désinfection ; Khoang cach - Distance ; Không tu tâp - Sans rassemblement ; Khai bao y tê - Déclaration médicale) et une campagne de vaccination rapide à travers le pays nous aident à nous préparer à revenir à une vie normale et à préparer des plans de voyage sûrs.

En lançant la promotion en juillet, Vietjet propose un programme promotionnel attractif intitulé "Double day, Super sale, Let's Vietjet"

Concrètement, le 7 juillet 2021, les clients appliquant le code promotionnel "FlyDeal77" bénéficieront une réduction allant jusqu'à 77% sur les tarifs des billets Eco (hors taxes et frais). Le code promotionnel est appliqué à tous les itinéraires au départ de Hanoï vers des destinations attrayantes comme Da Nang, Da Lat, Phu Quoc, Quy Nhon, etc., avec une période de vol flexible du 7 septembre au 31 décembre 2021.

De plus, tous les passagers achetant des billets et voyageant avec Vietjet d'ici au 31 juillet 2021 recevront 15 kg de bagages enregistrés gratuits.

Les passagers peuvent facilement acheter des billets sur le site Web www.vietjetair.com, sur l'application mobile Vietjet Air, sur la page Facebook à l’adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (en cliquant sur "Réservation").

Les paiements peuvent être facilement effectués avec les cartes Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay ou avec n'importe quelle carte ATM émise par 34 banques au Vietnam, des portefeuilles électroniques et le QR Code.

En particulier, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet SkyClub - le programme exclusif de Vietjet pour les clients fidèles.

Il est obligatoire de faire une déclaration de l’état de santé via https://tokhaiyte.vn ou les applications NCOVI ou Bluezone, laquelle sera à présenter lors de l’enregistrement à tous les aéroports. Enfin, n’oubliez pas de porter un masque durant votre vol pour vous protéger et protéger la communauté.

Avec le forfait d’assurance "Fly Safe" (voler en toute sécurité), chaque passager a droit à une indemnité d'assurance accident de 24 heures pouvant aller jusqu'à 20 millions de dôngs (871 dollar américains). En plus, les passagers voyageant avec Vietjet ont droit à un soutien pour les frais de subsistance et la perte de revenus en raison d’une possible mise en quarantaine obligatoire à l’arrivée. Le montant s’élève à un million de dôngs par jour de quarantaine.

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Accordant une attention particulière à la sécurité et à la santé des passagers et de l'équipage, Vietjet suit strictement les mesures de prévention de COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Association du transport aérien international (IATA), des autorités aéronautiques et des agences de la santé. Le transporteur vietnamien a été certifié avec sept étoiles, la note la plus élevée au monde pour la mise en œuvre des mesures de prévention du COVID-19 pour les compagnies aériennes mondiales par AirlineRatings.

Vietjet est un membre de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie a également été nommée “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre autres. -VNA