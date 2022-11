Vietjet est prêt à accueillir les passagers avec une flotte moderne. Photo: Vietjet Vietjet est prêt à accueillir les passagers avec une flotte moderne. Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les passagers peuvent facilement réserver les centaines de milliers de billets promotionnels attrayants de Vietjet pour voler pendant les vacances du Nouvel An lunaire.Pendant six jours du 1er au 6 novembre, des centaines de milliers de billets Eco avec le rabais jusqu'à 90% du tarif sont mis en vente et les passagers n'auront qu'à appliquer le code promotionnel 2023 lors de la réservation sur le site Web www.vietjetair.com ou l’application Vietjet Air pour recevoir des offres attractives.Les billets promotionnels sont appliqués sur toutes les lignes intérieures du Nord et du Centre vers le Sud avec une période de vol du 6 janvier 2023 au 22 janvier 2023, et sur les liaisons du Sud vers le Nord et le Centre du 23 janvier 2023 au 6 février 2023.Les passagers bénéficient également d'un frais gratuit lors de la réservation et du paiement via Vietjet SkyClub ou le programme "Volez maintenant - Payez plus tard" avec un enregistrement en ligne facile en seulement trois minutes, offrant une solution financière flexible et pratique.Vietjet est prêt à accueillir les passagers avec une flotte moderne, des équipages de cabine amicaux et professionnels, des repas frais et chauds, des produits et services de soins de santé, des assurances voyage, de nouvelles installations d'hébergement, de nouveaux services publics, de nombreuses performances culturelles et artistiques uniques à l'altitude de 10.000 mètres.Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com, et classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. - VNA