Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À l'occasion des fêtes de fin d'année, Vietjet a inauguré le 2 novembre une ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville à Tiruchirappalli (Inde), répondant ainsi à la demande de voyages entre le Vietnam et le centre de l'Inde du Sud.

La route Hô Chi Minh-Ville – Tiruchirappalli dessert les passagers avec trois vols aller-retour par semaine. Les vols de Hô Chi Minh-Ville à Tiruchirappalli seront opérés les dimanches, mardis et jeudis, et les vols de Tiruchirappalli à Hô Chi Minh-Ville partiront tous les lundis, mercredis et vendredis.

Vietjet lance une ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville à Tiruchirappalli . Photo : Vietjet

Tiruchirappalli est une ville importante du sud de l'Inde peuplée, connue pour son architecture ancienne et colorée, promettant d'apporter des expériences culturelles captivantes aux âmes des passionnés d'exploration. Hô Chi Minh-Ville est un centre économique dynamique et moderne avec un riche patrimoine culturel d'Asie de l'Est et une cuisine diversifiée.

Avant Tiruchirappalli, Vietjet a été le premier à ouvrir des routes directes entre le Vietnam et l'Inde, reliant le Vietnam aux grandes villes comme New Delhi, Mumbai, Ahmedabad et Kochi, offrant des options de voyage pratiques et faciles pour les personnes et les touristes, non seulement entre les deux pays mais aussi dans le monde entier à voler vers des destinations en Australie, en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon, en République de Corée et à Hong Kong (Chine). En particulier, lorsqu'ils voyagent avec Vietjet vers l'Inde et vice versa, les passagers peuvent déguster une cuisine indienne authentique, des plats végétariens et des currys, ainsi que de délicieuses spécialités vietnamiennes et internationales.

Jusqu'au 11 novembre, lors de la réservation de billets en vente sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, les passagers ont également la possibilité d'acheter des millions de billets à 0 VND (hors taxes et frais), de bénéficier d'une assurance Sky Care gratuite, et accumulez des points pour échanger des cadeaux avec le programme de fidélité SkyJoy. Cette promotion s'applique à toutes les routes nationales et internationales, avec des vols programmés du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. –VNA