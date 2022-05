Photo : Vietjet Air

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En écho des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) au Vietnam, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet offre à ses clients une promotion sans précédent : des millions de billets promotionnels à partir de zéro dong (taxe et frais non compris) pendant 12 jours consécutifs sur toutes ses lignes internationales vers Bangkok, Singapour, Bali, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, New Delhi, Bombay...

Photo : Vietjet Air

Les passagers doivent acheter des billets durant "les heures d’or" de 12h00 à 14h00 du 12 mai au 23 mai. La date des vols est valable du 15 août au 31 décembre.

Les billets promotionnels sont disponibles à la vente sur le site officiel de Vietjet à l'adresse www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, Facebook à l'adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (sous "Réservation"). En particulier, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet Sky Club - programme de fidélité exclusif de Vietjet.

Prenant un vol de Vietjet, les clients peuvent profiter de nombreuses promotions attrayantes, découvrir des soins de santé, consommer des plats chauds ou frais, bénéficier de sièges en cuir souple, d'un personnel de bord dévoué, d'activités culturelles et artistiques uniques et conviviales directement dans l'avion volant à 10.000 mètres d'altitude.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais il s’est également positionné aux avant-postes de l’innovation dans l’ensemble de la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA