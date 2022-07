Photo : Vietjetair.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet a inauguré ce mardi 26 juillet une nouvelle ligne vers Busan au départ de Ho Chi Minh-Ville.



Auparavant, le 20 juillet, Vietjet avait aussi inauguré sa ligne Da Nang-Busan. Un jour après, le premier vol sur la ligne Busan-Nha Trang avait été effectué tandis que la ligne Hanoï-Busan avait été rouverte au début du mois. Les vols aller-retour à Busan, d'une durée d'environ 5 heures par vol, sont organisés tous les jours, favorisant les vacances, les voyages d’affaires ou les études à l’étranger des passagers.



Nguyen Thanh Son, vice-président de Vietjet, a affirmé : "L’ouverture des nouvelles lignes Ho Chi Minh-Ville/Da Nang - Busan témoigne du dynamisme des deux compagnies aériennes vietnamiennes et sud-coréenne pour répondre aux besoins croissants. Vietjet s’engage à continuer à offrir les vols les plus économiques pour que les passagers puissent découvrir leurs destinations préférées."

Photo : Vietjetair.com



Les passagers peuvent réserver les vols en République de Corée pour seulement 280.000 dongs hors taxes et frais sur le site www.vietjetair.com, via l’application Vietjet Air ou dans les agences de voyages. Le programme “ Volez d’abord - Payez plus tard ” va bientôt être appliqué aux vols internationaux avec les procédures simples faites en ligne en seulement 3 minutes.



En plus des 4 lignes à Busan, Vietjet en propose 6 à Séoul en provenance de Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang et Hai Phong, d’une fréquence d'un à deux vols par jour, mais qui va bientôt augmenter.



La République de Corée a repris la fourniture de visa aux touristes internationaux. Les touristes sud-coréens n'ont pas besoin de visa pour des séjours au Vietnam de moins de 15 jours ni d'un test de dépistage du COVID-19 ou d'une déclaration médicale.



Vietjet est une compagnie aérienne de nouvelle génération, menant la révolution dans l’industrie aérienne du Vietnam, de la région et du monde. Avec la capacité de bien gérer les opérations et de fonctionner efficacement, cette compagnie offre à sa clientèle la chance de voyager à bas coût tout en apportant des services diversifiés et de qualité.



La compagnie fait partie de l’Association du transport aérien international (IATA) et a reçu la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). Elle s’est placée parmi les premiers en termes de sécurité aérienne avec 7 étoiles selon AirlineRatings et parmi le Top 50 des compagnies aériennes en termes de financements et fonctionnements sains selon AirFinance Journal en 2018 et en 2019. Vietjet a aussi remporté plusieurs fois le prix de la meilleure compagnie aérienne low cost, décerné par des organisations connues telles que Skytrax, CAPA, AirlineRating,... -VNA