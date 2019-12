Le directeur général adjoint de Vietjet, Dô Xuân Quang (gauche), accueille un des premiers passagers des nouveaux vols de Vietjet.

Dà Nang (VNA) - Le transporteur vietnamien Vietjet a inauguré le 20 décembre les premiers vols reliant Dà Nang à Taipei (Taïwan - Chine), Singapour et Hong Kong (Chine).



À l'aéroport international de Dà Nang (Centre), le directeur général adjoint de Vietjet, Dô Xuân Quang, a participé le 20 décembre à la cérémonie de bienvenue en offrant des fleurs aux premiers passagers de ces nouveaux vols.



Ces derniers, reliant Dà Nang aux principaux hubs mondiaux, offrent aux touristes vietnamiens et internationaux la possibilité de se rendre facilement dans cette région touristique central du pays. Une mise en œuvre qui contribue à développer la zone économique des hauts plateaux du Centre. Au total, Vietjet a exploité 12 vols internationaux et nationaux à Dà Nang.



La ligne Dà Nang - Taipei est exploitée quotidiennement à partir du 19 décembre 2019 par les nouveaux appareils A320 / A321. Le départ de Dà Nang se fait à 10h50, pour une arrivée à Taipei à 14h30. Le vol retour de Taipei est à 15h30 pour un atterrissage à Dà Nang à 17h30 (heure locale).



La liaison Da Nang - Singapour est disponible à partir du 20 décembre 2019 avec un temps de vol d'environ 2 heures 40 minutes. Un départ de Dà Nang s’effectuera à 12h20 pour une arrivée à Singapour à 15h55. Le vol retour de Singapour partira à 10h50 et arrivera à Dà Nang à 12h30 (heure locale).



Pour finir, la ligne Dà Nang - Hong Kong est opérationnelle à partir du 21 décembre 2019 avec un temps de vol d'environ 1 heure 45 minutes. Le vol décollera de Dà Nang à 12h45 et arrivera à Hong Kong à 15h30. Le vol retour partira de Hong Kong à 17h20 pour revenir sur Dà Nang à 18h05 (heure locale).



Vietjet est une entreprise nouvelle génération, qui créée une révolution dans l’industrie aéronautique vietnamienne. Son entrée sur le marché a entraîné des changements spectaculaires, contribuant au développement économique et touristique local des destinations qu’elle dessert.



En tant que compagnie aérienne populaire et touristique, Vietjet ouvre continuellement de nouvelles lignes afin d’offrir plus de vols à des prix accessibles pour tout le monde. Partageant les valeurs fondamentales de ''sécurité, bonheur, accessibilité et ponctualité'', Vietjet se veut créateur d’expériences de vol pour les passagers. La compagnie accorde un soin particulier au confort de ces derniers avec des sièges confortables, des repas plats chauds servis par un équipage de bord professionnel et agréable et fournissant de nombreux autres services complémentaires modernes. -CVN/VNA