Un équipage de Vietjet à l'aéroport de Suvarnabhumi. Photo : Vietjet

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air vient d'inaugurer une ligne intérieure thaïlandaise reliant l'aéroport de Suvarnabhumi, le plus grand aéroport de Bangkok, à Nakhon Si Thammarat, le centre administratif de la région du sud et l'une des plus anciennes villes de la Thaïlande.

Cette ligne directe est exploitée avec une fréquence d'un vol aller-retour par jour. Le vol dura une heures et 15 minutes.

Les billets sont vendus sur son site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air à partir de seulement 199 bahts (6,3 dollars).

Avec 45 liaisons domestiques dans l’ensemble du Vietnam, plus de 300 vols quotidiens et un taux de ponctualité de 97,4%, Vietjet est pionnier dans la reprise des activités économiques nationales, afin de stimuler la demande touristique intérieure dans la période d’après pandémie. L'occasion de bénéficier de vols à bas prix pour découvrir le Vietnam, notamment Da Lat, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Tay Nguyen, Can Tho, Ho Chi Minh-Ville, Hanoï ou Hoi An…

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018. -VNA