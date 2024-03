Vietjet inaugure la deuxième ligne vers Dien Bien en l'honneur du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Photo: Vietjet Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet a inauguré le 1er mars une nouvelle ligne, reliant Hanoï à la province montagneuse septentrionale de Dien Bien, à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu.

Il s'agit de la deuxième ligne de Vietjet vers Dien Bien, après la première reliant Hô Chi Minh-Ville à la province du Nord-Ouest. Avec environ 50 minutes de vol, les gens et les touristes peuvent facilement voyager entre Hanoï et Dien Bien avec trois vols aller-retour par semaine, les lundis, mercredis et vendredis.

L'inauguration de la ligne reliant Hanoï à Dien Bien a été chaleureusement accueillie par le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial Le Thanh Do, les autorités des départements provinciaux, la population locale et les touristes.

Les vols reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Dien Bien, offrent aux passagers l’occasion de se renseigner sur l’histoire glorieux du peuple vietnamien, notamment la victoire de Dien Bien Phu qui « a retenti sur les cinq continents et a ébranlé le monde » ainsi que de découvrir le paysage naturel et les sites touristiques et historiques de la province de Dien Bien.

Les routes aériennes de Vietjet contribueront également à relier Dien Bien et la région du Nord-Ouest à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, les deux principaux centres politiques, économiques et culturels non seulement du Vietnam mais aussi de la région, en s'étendant davantage grâce au vaste réseau de vols de Vietjet.

Sur les vols de Vietjet, les passagers ont également l’occasion de découvrir la cuisine vietnamienne comme le Pho Thin, le Banh Mi, ainsi que la cuisine internationale diversifiée.