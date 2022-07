Des passagères indiennes à bord d'un vol de Vietjet. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet vient de renforcer ses opérations en Inde, offrant à ses passagers le plus grand réseau de vols jamais réalisé entre l'Inde et le Vietnam.

Après avoir relié Hanoï et Ho Chi Minh-Ville aux villes indiennes de New Delhi et de Mumbai, la compagnie aérienne annonce 11 nouvelles liaisons reliant quatre grandes villes vietnamiennes aux hubs de l'ouest et du centre-sud de l'Inde, que sont Ahmedabad, Hyderabad et Bangalore (Bengaluru).

Les nouvelles routes font de Vietjet le plus grand transporteur opérant entre les deux pays en termes de capacité, avec un total de 17 lignes aériennes.

Les neuf nouvelles liaisons reliant Hanoï/ Ho Chi Minh-Ville/ Da Nang à Ahmedabad/ Hyderabad/ Bangalore seront opérationnelles à partir de septembre 2022 avec quatre vols hebdomadaires chacune. Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, les deux autres nouvelles routes reliant Da Nang à Mumbai et New Delhi seront mises en service.

Pour célébrer l'ouverture des nouveaux itinéraires, Vietjet lance également une promotion spéciale offrant 16.688 billets à très bas prix à partir de 0 dollar (hors taxes et frais) du 19 au 21 juillet 2022 sur son site web www.vietjetair.com et son application mobile. Les billets promotionnels sont réservés pour les vols du 15 août 2022 au 26 mars 2023 (hors jours fériés) sur tous les trajets entre les deux pays.

Vietjet exploite actuellement 4 lignes aériennes reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à New Delhi et Mumbai, à raison de 3 à 4 vols par semaine chacun.

Selon le vice-président de Vietjet, Nguyen Thanh Son, Vietjet a été la première compagnie aérienne à lancer des vols directs entre le Vietnam et l'Inde en 2019 et a constamment étendu ses opérations au deuxième pays le plus peuplé du monde. Avec l'augmentation du nombre de passagers à bord des vols entre le Vietnam et l'Inde, Vietjet continue de donner la priorité à l’expansion et à l'augmentation de la fréquence des liaisons entre les deux pays.

Des passagers indiens à bord d'un vol de Vietjet. Photo: Vietjet

Vietjet Air vient de recevoir le prix "Value Airline of the Year" et a été élue parmi les 10 meilleurs compagnies low-cost 2022 (Top 10 Best Low-cost Airlines) par AirlineRatings, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes. Viejet Air a été récompensée grâce à son vaste réseau de vols, ses tarifs avantageux, ses services diversifiés et complets, ainsi qu’à ses activités de publicité créatives, offrant la meilleure valeur et la meilleure commodité aux passagers. En plus de Vietjet, cette année, la liste d’AirlineRatings met en évidence d'autres transporteurs à bas prix tels que Ryanair, Fly Dubai, Southwest et EasyJet…, pour leurs excellentes performances dans la fourniture de meilleurs services et de valeurs supplémentaires à leurs clients après la pandémie.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA