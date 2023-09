Vietjet et Boeing ont atteint des accords commerciaux importants à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden au Vietnam. Photo: vietjetair.com Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne low-cost Vietjet et le constructeur aéronautique américain Boeing ont atteint des accords de haut niveau concernant la commande de 200 avions, à l’occasion de la visite du président américain Joe Biden au Vietnam.

La livraison de 200 appareils a été interrompue en raison de la suspension du 737 Max et des impacts de la pandémie de COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de Boeing. Les opérations de Vietjet ont donc été affectées.

Cependant, Vietjet et Boeing ont persisté à trouver un terrain d'entente pour se rencontrer et établir une stratégie mutuelle à long terme pour poursuivre le contrat.

La présidente de Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao, et le président mondial de Boeing , Dr. Brendan Nelson ont convenu et se sont déclarés satisfait des accords commerciaux. Vietjet et Boeing ont convenu d'ajouter les conditions supplémentaires dans le contrat concernant 200 Boeing 737 Max, d'une valeur totale de 25 milliards de dollars, et leur livraison est prévue au cours des cinq prochaines années. Ces avions sont considérés comme étant sûrs, efficaces, économes en carburant et les plus respectueux de l'environnement au monde. Le premier lot de 12 avions sera livré à Vietjet en 2024.

Boeing et Vietjet ont convenu de faire du Vietnam un centre de services aéronautiques, y compris la formation, l'éducation et la maintenance, tant pour le Vietnam que pour le marché international. Les deux parties coopéreront également dans l'application de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), la technologie aéronautique, les carburants verts et la réduction des émissions selon des critères d'aviation durable. En outre, un soutien sera apporté au développement des infrastructures aéronautiques, au renforcement des capacités opérationnelles des aéroports et à la gestion des vols. Boeing encouragera également la participation du Vietnam à sa chaîne d'approvisionnement mondiale en matière de construction aéronautique et d'équipements aéronautiques.

Boeing et Vietjet ont réfléchi aux premiers efforts déployés à la suite du protocole d'accord signé lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong aux États-Unis. Les parties ont réalisé de nouveaux progrès depuis la visite du président Obama au Vietnam en 2016, où un contrat portant sur 100 avions a été signé et porté à 200 avions deux ans plus tard.

Les résultats obtenus ont non seulement stimulé la croissance de l'industrie aéronautique et de l'économie vietnamienne, mais ont également attiré de nombreux investisseurs nationaux et internationaux, notamment de grandes entreprises et des investisseurs des États-Unis, la plus grande économie mondiale.

Lors de la Conférence de haut niveau sur l'investissement et l'innovation tenue le 11 septembre à Hanoï, le président Joe Biden a hautement apprécié les opportunités offertes aux deux pays pour renforcer leurs relations dans des domaines tels que l'investissement, l'innovation, le développement du secteur de l'aviation. -VNA

Vũ Bích Ngọc source