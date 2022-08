Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Alors que la demande de voyages nationaux et internationaux se redresse vigoureusement, la compagnie low-cost Vietjet Air (HoSE : VJC) a enregistré une performance commerciale positive au deuxième trimestre et au premier semestre 2022.

Un avion de Vietjet. Photo : VNA



Au deuxième trimestre de l'année, les revenus totaux de Vietjet ont atteint 11.355 milliards de dongs (environ 488 millions de dollars), en hausse de 15 % par rapport au niveau d'avant la pandémie en 2019, avec un bénéfice après impôts de 36 milliards de dongs. Plus particulier, ses revenus intérieurs au deuxième trimestre ont bondi de plus de 30 % par rapport à la même période de 2019, avec 53 lignes domestiques.



Le chiffre d'affaires consolidé de Vietjet s'est élevé à 11.590 milliards (environ 499 millions de dollars) et le bénéfice consolidé après impôts au deuxième trimestre a été déclaré à 181 milliards de dongs (environ 7,8 millions de dollars).



En ce qui concerne les résultats du premier semestre, les revenus du transport aérien de la compagnie aérienne et ses revenus consolidés ont atteint respectivement 14.696 milliards de dongs (environ 632 millions de dollars) et 16.112 milliards de dongs (environ 693 millions de dollars), tous deux supérieurs à ceux d'avant la pandémie en 2019.



Dans l'ensemble, le bénéfice après impôts de Vietjet pour le premier semestre a atteint 76 milliards de dongs (environ 3,26 millions de dollars) tandis que son bénéfice consolidé était de 426 milliards de dongs (18,3 millions de dollars).



Au cours des six derniers mois, Vietjet a augmenté la fréquence des vols sur de nombreuses routes pour répondre à la forte demande de voyages après la pandémie, soutenant la reprise du tourisme et de l'économie locaux. Il a effectué un total de 52.500 vols avec 9 millions de passagers à bord, augmentant respectivement de 54 % et 92 % en glissement annuel. Le nombre de vols a notamment augmenté de 8% par rapport au niveau pré-pandémique de 2019.



Au deuxième trimestre, la compagnie aérienne a opéré près de 33.000 vols et desservi 6 millions de passagers, les deux étant remarquablement plus élevés que ceux d'avant la pandémie. Le volume de fret a atteint plus de 11.000 tonnes.



Pour promouvoir et diriger la réouverture entre le Vietnam et le ciel international juste après la pandémie, Vietjet a rapidement étendu de nouvelles routes internationales. C'était la compagnie aérienne pionnière à développer un vaste réseau de 17 lignes directes entre le Vietnam et l'Inde - un marché de 1,4 milliard de personnes, en particulier vers Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad et Bangalore. Vietjet a également inauguré de nouvelles lignes entre Ho Chi Minh Ville et Da Nang et Busan en République de Corée, de Hanoi à Nagoya et Fukuoka, au Japon, entre autres.



En plus de la flotte avancée d'A320 et d'A321, Vietjet a mis en service pour la première fois la nouvelle génération d'avions gros-porteurs modernes A330. Équipés de la technologie de contrôle du bruit, ils ont offert des expériences de vol plus sûres et plus confortables aux passagers tout en réduisant la fréquence de décollage et d'atterrissage dans les aéroports en exploitation.



Vietjet a lancé un tout nouveau site Web et une toute nouvelle application mobile, ainsi que des forfaits de services, notamment «Volez d'abord, payez plus tard» pour aider les clients en difficulté financière, et le service Sky Holidays offrant un forfait de billets d'avion et d'hébergement dans des hôtels et centres de villégiature. à travers le Vietnam.



Le service «Volez d'abord, payez plus tard» en particulier a reçu le prix du meilleur nouveau produit Fintech 2022 par le prestigieux magazine britannique The Global Economics Times. Il a été salué non seulement pour son soutien financier, mais aussi pour son objectif socio-économique significatif.



Comme de nombreuses compagnies aériennes ont été confrontées à des pénuries de main-d'œuvre après la pandémie, Vietjet a réussi à maintenir une politique du travail favorable et plusieurs cours de formation pour tous les employés.

L’Académie de l’Aviation de Vietjet (VJAA) a ouvert plus de 650 cours pour près de 15.000 stagiaires de pilotes, d'équipage de cabine, de régulateurs de vol, d'ingénieurs de vol et d'agents de service au sol, etc. Elle a coopéré avec de grands partenaires nationaux et internationaux pour lancer des programmes de formation élémentaire des pilotes.

Vietjet Air a reçu le prix « Value Airline of the Year » et a été élue parmi les 10 meilleurs compagnies low-cost 2022 par AirlineRatings, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes.

Viejet Air a été récompensée grâce à son vaste réseau de vols, ses tarifs avantageux, ses services diversifiés et complets, ainsi qu’à ses activités de publicité créatives, offrant la meilleure valeur et la meilleure commodité aux passagers.

La compagnie aérienne a réussi la réévaluation de la certification de sécurité de l'information ISO27001 par le TUV NOR allemand, répondant à tous les critères de la gestion de la sécurité de l'information ISO27001:2013.

Lors de l’Exposition internationale de l’aviation Farnborough 2022 (Farnborough International AirShow 2022) organisée au Royaume-Uni le mois dernier, Vietjet a conclu un accord avec Boeing pour continuer la commande de 200 avions 737 MAX avec des capitaux internationaux.

Le fait que Vietjet et Boeing décident mutuellement la poursuite des accords précédemment signés est également remarquable pour les relations de longue date et de confiance entre le Vietnam et les États-Unis. - VNA