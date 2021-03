Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet a été certifiée avec sept étoiles, la note la plus élevée au monde pour la mise en œuvre des mesures de prévention du COVID-19 pour les compagnies aériennes mondiales par AirlineRatings.

AirlineRatings, le célèbre site web sur la sécurité des compagnies aériennes et les produits à bord, est le premier site Web à classer les compagnies aériennes en termes de prévention de l'épidémie de COVID-19. La liste à sept étoiles comprend également d'autres compagnies aériennes renommées telles que Emirates, Etihad Airways, British Airways, Qatar Airways, Delta Air Lines, Jetblue, Lufthansa, Southwest, Air New Zealand, KLM, etc.

Pour une conformité totale, les compagnies aériennes doivent répondre à sept critères, y compris des informations sur leur site Web sur les procédures de prévention du COVID-19, la désinfection quotidienne des aéronefs et des équipements de protection pour l'équipage. Les critères se concentrent également sur la distanciation sociale et les services de repas modifiés.

Photo: Vietjet

Le vice-président de Vietjet, To Viet Thang, a déclaré: «Notre flotte moderne est équipée d'un système HEPA (High Efficiency Particulate Air System), qui peut filtrer jusqu'à 99,7% des poussières, bactéries et virus. De plus, la pleine conformité de Vietjet aux normes de sécurité, ainsi que la coopération du personnel, ont contribué à la sécurité du transport de millions de passagers pendant la propagation de l’épidémie de COVID-19 au Vietnam. »

Le comité de prévention du COVID-19 de Vietjet, composé de médecins et d'experts en santé et sécurité, a travaillé efficacement pour assurer la plus grande sécurité de la compagnie aérienne, selon To Viet Thang.

En plus de fournir des masques et des équipements de protection aux employés de première ligne tels que les pilotes, les agents de bord, le personnel au sol et les techniciens, la compagnie aérienne a également rapidement installé le bouclier d'isolation avec des désinfectants à tous ses comptoirs d'enregistrement. La désinfection et la stérilisation des aéronefs sont effectuées quotidiennement. Vietjet prévoit également de vacciner tout le personnel dans un proche avenir.

Le transporteur vietnamien a été récemment classé dans le «Top 10 des compagnies aériennes low-cost les plus sûres et les meilleures au monde 2021» par AirlineRatings.

Photo: Vietjet

AirlineRatings, connu pour son évaluation de la sécurité aérienne et des produits à bord, estime 385 compagnies aériennes à travers le monde en utilisant son système de notation unique à sept étoiles. Il a été utilisé par des millions de passagers dans le monde et est devenu une norme de l'industrie. AirlineRatings a également décerné à Vietjet le titre de «Meilleure compagnie aérienne à très bas prix pour 2020».

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de L'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie a également été nommée le “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA