Hanoi (VNA) – La société par actions Vietjet (code HOSE : VJC) vient de publier, le 30 octobre, son rapport financier du 3e trimestre 2020. Ses revenus des services de transport aérien sont en hausse par rapport au 2e trimestre et ce malgré la deuxième vague de Covid-19.

La compagnie aérienne Vietjet Air a enregistré des résultats positifs au troisième trimestre de cette année. Photo : VNA

Ce rapport financier montre un chiffre d’affaires de 2.802 milliards de dôngs dans le transport aérien et une perte de 926 milliards de dôngs de bénéfice après impôts.Selon l’évaluation, il s’agit d’un niveau plus positif que prévu et même très positif comparé aux autres compagnies aériennes nationales et internationales. Le total des actifs est supérieur à 45.269 milliards de dôngs, le capital social est de 16.329 milliards de dôngs. La trésorerie s’élève à 2.299 milliards de dôngs. Le ratio de liquidité actuel se maintient toujours à un bon niveau de 1,14 fois alors que le ratio dette/fonds propres n’était que de 0,74 fois.Avec un taux d’endettement actuellement parmi les plus bas de l’industrie aéronautique mondiale, Vietjet continue de mettre en œuvre son plan de mobilisation de capitaux à moyen et long termes à faible coût pour renforcer ses ressources financières. En outre, sa trésorerie s’est améliorée grâce à la reprise complète des liaisons intérieures.Au troisième trimestre, Vietjet a exploité 15.000 vols, transporté plus de 3 millions de passagers sur le marché intérieur. En outre, la compagnie aérienne a également effectué des vols internationaux pour rapatrier 7.440 citoyens vietnamiens du Japon, de la République de Corée, de Taïwan (Chine), d’Indonésie, de Brunei et des Philippines en se conformant strictement aux règlements du ministère de la Santé et des autorités aéronautiques.Dans le contexte où l’épidémie est contrôlée au Vietnam et dans certains pays bien contrôlés, Vietjet a rouvert des vols internationaux vers Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée) et Taipei (Taïwan, Chine). De plus, au cours des neuf premiers mois de l’année, le taux de vol ponctuel de Vietjet a atteint 91% et sa fiabilité technique, 99,64%.De nouveaux servicesVietjet continue de lancer de nouveaux produits attrayants. En plus des classes de billets Skyboss et Eco, Vietjet en a annoncé une nouvelle dénommée Deluxe avec différents services d’accompagnement, adaptés aux différents segments de clientèle.