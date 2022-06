Vietjet et Da Nang échangent des documents sur leur coopération stratégique pour 2022-2027, et annoncent l'ouverture de 7 nouvelles routes internationales reliant Da Nang à Singapour, à la République de Corée et à l'Inde, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : Vietjetair.com

Hanoï (VNA) – Dans le cadre des activités du Forum d’investissement de Da Nang 2022, avec la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh, le Comité populaire municipal de Da Nang et le transporteur aérien Vietjet ont signé un protocole d'accord sur une coopération stratégique de 5 ans (2022 - 2027) pour soutenir le développement et contribuer au développement socio-économique du Vietnam en général et de Da Nang en particulier.



Selon ce protocole d’accord, Vietjet se coordonnera pour promouvoir l'image de la plus grande ville du Centre auprès des touristes vietnamiens et étrangers et promouvoir le commerce, le tourisme et l’investissement à Da Nang. Vietjet peindra la marque touristique de Da Nang dans ses avions pour apporter l'image de Da Nang à tous les pays et destinations vers lesquels la compagnie aérienne effectue des vols. Da Nang se joindra également à Vietjet pour des événements de relance, des conférences de promotion de l’investissement et fera la promotion de Da Nang auprès des touristes...



Dans le cadre de la série d'activités du Forum d'investissement, Vietjet a officiellement annoncé l'ouverture de 7 nouvelles routes internationales reliant la ville de Da Nang à Singapour, à la République de Corée et à l'Inde, première étape de ses engagements à coopérer avec cette ville du Centre.



Les routes reliant la ville de Da Nang, belle ville côtière et la ville «la plus agréable pour vivre au Vietnam», à Busan (République de Corée), aux 5 villes les plus grandes et les plus peuplées d'Inde, dont New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, ainsi qu’à Singapour, fonctionneront à partir de juillet et au troisième trimestre 2022, à raison de 4 à 7 vols aller-retour par semaine, favorisant le tourisme, le commerce, l'investissement, les voyages des personnes et des touristes.



Le vice-président de Vietjet, Nguyen Thanh Son, a déclaré : « Da Nang est l'une des destinations les plus attrayantes pour les touristes étrangers au Vietnam. Vietjet a transporté près de 22 millions de passagers au départ et à destination de Da Nang jusqu'à présent, exploite actuellement 8 lignes intérieures et 5 lignes internationales desservant Da Nang. Vietjet est convaincu que les nouvelles liaisons annoncées aujourd'hui continueront de contribuer à ouvrir davantage d'opportunités, à promouvoir l’économie, le commerce et l’investissement entre la ville de Da Nang et d'autres villes, pays dans la région”.



Avec de nombreuses activités dynamiques et des liens avec la ville de Da Nang tels que la "Route patrimoniale du Centre", Vietjet continue d’ouvrir plus d'itinéraires, offrant aux passagers plus d'options de vol, du temps et une expérience heureuse avec des repas chauds et frais, des produits et services de soins de santé, ainsi que d’autres services avec des avions nouveaux et modernes, des équipages de cabine amicaux et dévoués et surtout des performances culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.



Vietjet et sa flotte portant l'image emblématique d'un drapeau rouge, d'une étoile jaune et la chanson "Hello Vietnam", contribuent à promouvoir l'image du tourisme au Vietnam, la beauté du pays et l'hospitalité des Vietnamiens dans le monde ainsi qu’à inviter des étrangers au Vietnam, contribuant au développement économique des villes et des pays desservis par cette compagnié aérienne. Le groupe Sovico a eu l'initiative et développe la "Route patrimoniale du Centre" reliant Hue - My Son - Da Nang - Hoi An, favorisant le tourisme dans la région Centre. À Da Nang, Vietjet est la première compagnie aérienne à exploiter des liaisons intérieures et internationales vers le nouvel aéroport de cette localité et à exploiter les premiers vols internationaux vers la ville.-VNA