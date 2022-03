Hanoï, 11 mars (VNA) - La compagnie low-cost Vietjet Air rouvrira et augmentera la fréquence de divers vols intérieurs ce mois-ci pour répondre à la demande de voyages en été.

Un avion de Vietjet Air . Photo : VNA



Outre les vols reliant Ho Chi Minh-Ville et Hanoï à l'île de Phu Quoc au large de la province de Kien Giang, ceux en provenance de Nha Trang (Khanh Hoa), Da Nang, Da Lat de la province de Lam Dong (hauts palteaux du Centre), Hue, Thanh Hoa et Vinh (Nghe An) vers Phu Quoc sera exploité avec 4 à 7 vols d’allers-retours par semaine.



Les vols reliant Nha Trang à Thanh Hoa, Vinh, Da Nang et Can Tho verront 3-4 vols d’allers-retours hebdomadaires à partir du 27 mars.



De même, les liaisons aériennes entre Da Nang et Da Lat, Buon Me Thuot et Can Tho rouvriront avec jusqu'à sept vols d’allers-retours par semaine à partir du 27 mars.



Les liaisons Can Tho-Hai Phong et Can Tho-Da Lat doivent reprendre respectivement le 27 mars et le 28 avril.



Vietjet Air a rouvert des routes internationales vers le Japon, la République de Corée, la Thaïlande et Singapour, entre autres.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA