Un avion de Vietjet Air. Photo: Vietjet



Hanoi (VNA) - Avec l'approbation des gouvernements et des autorités, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air prévoit de rétablir à partir de janvier 2022 cinq lignes aériennes reliant Hanoi, Hô Chi Minh-Ville à Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Taipei (Taiwan – Chine), Singapour, Bangkok (Thaïlande), répondant aux demandes de déplacement des gens dans la "nouvelle normalité".

Pour la première phase (1er janvier 2022), ces lignes seront exploitées avec une fréquence de deux vols aller-retour par semaine. Puis les opérations de ces lignes aériennes seront augmentées. Pour les phases suivantes, Vietjet Air reprendra ses lignes internationales d'avant le Covid-19.

Des billets, des informations sur ces vols sont disponibles sur le site officiel www.vietjetair.com, application mobile Vietjet Air, page Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam (rubrique « Réservation »).

Vietjet dispose déjà d'un réseau de vols complet au Vietnam et dans toute la région Asie-Pacifique. Après avoir surmonté la pandémie, la compagnie aérienne a repris son réseau de vols intérieurs et a opéré une série de vols internationaux depuis et vers le Vietnam, tout en cherchant à étendre ses opérations à travers les continents. Vietjet exploite une nouvelle flotte moderne et économe en carburant avec un taux de fiabilité technique parmi les meilleurs de la région et du monde. -VNA