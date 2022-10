Hanoï (VNA) – La Compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a annoncé l’ouverture de la ligne reliant la ville d'Almaty au Kazakhstan et la ville de Nha Trang au Centre du Vietnam, dans une série d'activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie organisée le 12 octobre en présence de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et des dirigeants du gouvernement du Kazakhstan.

Cette ligne aérienne débutera ce mois à raison de deux vols aller-retour par semaine. Le vol durera environ neuf heures.

Avec le réseau de lignes reliant le Kazakhstan et d'autres pays de la région au Vietnam, Vietjet Air contribuera au développement important des relations économiques, commerciales et touristiques du Vietnam avec le Kazakhstan et d'autres pays dans la région, a déclaré Chu Viet Cuong, membre du Conseil d'administration et directeur général adjoint de Vietjet Air lors de la cérémonie. -VNA