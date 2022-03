Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Vietjet Air met en place des services de soins médicaux et de test PCR gratuits pour les passagers des vols internationaux.



Cela vise à faciliter les voyages à l’étranger, notamment lorsque la réouverture des activités touristiques dans la nouvelle normalité a commencé le 15 mars. Un représentant de Vietjet Air a déclaré que cette activité aide les passagers à se sentir en sécurité avec les vols après une période de limiter les voyages en raison de l’épidémie.



A cette occasion, la compagnie aérienne propose à ses clients de nombreux nouveaux produits et services, tels que la classe de billets SkyBoss Business, de nouveaux plats et des programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.



Début 2022, Vietjet Air a repris ses lignes reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville à Séoul (République de Corée), Tokyo (Japon), Bangkok (Thaïlande), Taipei (Chine)… Fin mars et en avril, la compagnie prévoit d’effectuer des vols depuis Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Hai Phong, Phu Quoc à des destinations telles que Phuket (Thaïlande), Tainan, Kaohsiung (Taïwan, Chine), Kuala Lumpur (Malaisie), New Delhi (Inde), Bali (Indonésie), Busan (République de Corée), Osaka (Japon)...



Les vols seront effectués à raison d’un à quatre vols aller-retour par semaine et la fréquence augmentera pour répondre à la demande des clients.



En 2022, Vietjet Air compte étendre son réseau de vols internationaux vers de nouvelles destinations en Europe et en Australie.-VNA