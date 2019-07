Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air a lancé sa ligne internationale reliant la ville de Nha Trang, dans la province côtière centrale de Khanh Hoa, à la ville portuaire de Busan en République de Corée.

Vietjet est le premier transporteur à exploiter une liaison directe entre les deux villes, marquant ainsi la 9e ligne de la compagnie aérienne reliant le Vietnam et la République de Corée et contribuant à répondre à la demande croissante de la population locale et des voyageurs internationaux entre les deux pays et dans la région.

Avec un temps de vol de 4 heures et 40 minutes, la ligne Nha Trang-Busan opère quatre vols aller-retour par semaine les lundis, mercredis, samedis et dimanches à partir du 16 juillet 2019.

Le départ de Nha Trang est à 23h50 pour arriver à Busan à 06h30 (heure locale). La liaison Busan – Nha Trang est à 08h05 heure locale au départ d'Osaka avec une arrivée à Nha Trang à 10h45.

Les billet de ces vols sont vendus sur le site http://www.vietjetair.com, via smartphone sur https://m.vietjetair.com et sur Facebook sur http://www.facebook.com/vietjetvietnam. Les paiements en lignes sont faciles à effectuer via cartes Visa, Master, AMEX, JCB/KCP, Union Pay ainsi que par les cartes de retrait issues des 34 grandes banques du Vietnam.

Vietjet Air est la première compagnie aérienne du Vietnam à opérer selon des standards récents, à bas coûts et avec des services diversifiés qui répondent aux exigences des clients. Elle propose non seulement des services de transport, mais utilise également des technologies de commerce électronique de nouvelle génération afin d’offrir différents produits et services aux voyageurs.



Vietjet est membre de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et détentrice de la certification d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de cette organisation, première norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d’exploitation des transporteurs aériens.

Vietjet Air exploite actuellement près de 400 vols par jour sur 113 liaisons vers le Vietnam, le Japon, Hong Kong et Taïwan (Chine), la République de Corée, la Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie, le Cambodge et la Chine. La compagnie aérienne a déjà transporté plus de 70 millions de passagers. –VNA