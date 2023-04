Quang Ninh (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet Air a ouvert mardi 25 avril sa nouvelle ligne Quang Ninh-Cân Tho par son premier vol en provenance de l’aéroport international de Trà Noc à destination de l’aéroport international de Vân Dôn.

Le président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Trân Viêt Truong (3e à partir de la gauche), le président par intérim du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Cao Tuong Huy, (2e à partir de la droite), le directeur général adjoint de Vietjet Dô Xuân Quang (3e à partir de la droite) lors de l’événement. Photo : Vietjet

Le président par intérim du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Cap Tuong Huy a coupé la bande d’inauguration et offert des fleurs aux 118 passagers du vol VJ486 qui a été copieusement arrosé d’eau, comme le veut la tradition aéronautique.

Le plus grand transporteur privé du Vietnam offre à partir du 25 avril une desserte quotidienne en assurant trois rotations les mardis, jeudis et samedis.

A l’approche des jours fériés du 30 avril, Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale, et du premier mai, Journée internationale du travail, toutes les réservations des billets du programme de vols établis les 25, 27 et 29 avril pour Quang Ninh-Cân Tho affichent complet, selon Vietjet Air.

Le premier vol de Vietjet Air en provenance de l’aéroport international de Trà Noc à destination de l’aéroport international de Vân Dôn. Photo : VNA

La mise en exploitation de cette nouvelle liaison aérienne entre les deux localités contribue à réduire le coût du transport du Sud vers le Nord, à faciliter l’accès des produits phares du delta du Mékong tels que le riz, les pangasius et les fruits au marché chinois, et à aider Quang Ninh à attirer les touristes originaires de Cân Tho et des provinces du Sud-Ouest.

Vietjet Air est la première compagnie aérienne au Vietnam à opérer en tant que transporteur aérien de nouvelle génération, avec des services peu coûteux et diversifiés. Elle fournit non seulement des services de transport mais aussi divers produits et services basés sur les dernières technologies de commerce électronique.

En 2022, Vietjet a transporté 20,5 millions de passagers sur 116.000 vols, en hausse de 20% par rapport à la même période de 2019. Le total de ses actifs a également augmenté de 30% pour atteindre plus de 67.000 milliards de dôngs (2,85 milliards de dollars). – VNA