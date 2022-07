Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vietjet Air a reçu le prix « Value Airline of the Year » et a été élue parmi les 10 meilleurs compagnies low-cost 2022 (Top 10 Best Low-cost Airlines) par AirlineRatings, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes.

Viejet Air a été récompensée grâce à son vaste réseau de vols, ses tarifs avantageux, ses services diversifiés et complets, ainsi qu’à ses activités de publicité créatives, offrant la meilleure valeur et la meilleure commodité aux passagers.

Selon Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d'AirlineRatings, Vietjet a été félicitée pour sa stratégie axée sur les clients alors que la compagnie aérienne élargit régulièrement son réseau de vols, propose des horaires de voyage diversifiés et garde une longueur d'avance sur la concurrence des tarifs aériens. La compagnie est également reconnue pour son investissement massif dans une nouvelle flotte moderne, l'adoption de la technologie et les services avant et en vol pour répondre à la demande croissante des passagers.

Photo: Vietjet Air

En plus de Vietjet, cette année, la liste d’AirlineRatings met en évidence d'autres transporteurs à bas prix tels que Ryanair, Fly Dubai, Southwest et EasyJet…, pour leurs excellentes performances dans la fourniture de meilleurs services et de valeurs supplémentaires à leurs clients après la pandémie.

AirlineRatings a également classé Vietjet au niveau de 7/7 étoiles, la cote de sécurité aérienne la plus élevée au monde pendant cinq années consécutives depuis 2018. -VNA