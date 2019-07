Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion de l’exploitation de la nouvelle ligne aérienne aller-retour à Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), la compagnie aérienne à bas prix Vietjet propose du 29 au 31 juillet 85.000 billets au prix à partir de 0 dông (hors taxes et frais).

Ce programme de promotion s'applique aux vols entre le 5 septembre et le 31 décembre 2019 sur les lignes Phu Quôc - Hanoi/ Hai Phong - Hô Chi Minh-Ville et entre le 5 septembre 2019 et le 25 juin 2020 sur les lignes Phu Quôc - Hong Kong/ Incheon, à l’exception des jours fériés.

Ces billets sont mis en vente sur le site web www.vietjetair.com, mobile App « Vietjet Air », www.facebook.com/vietjetvietnam dans la rubrique ‘’réservation des billets ».

Les paiements en ligne sont faciles à effectuer via cartes Visa, Master, AMEX, JCB/KCP, Union Pay ainsi que par les cartes bancaires de 34 grandes banques du Vietnam.

Dans le cadre de la conférence de promotion des investissements de la province de Kiên Giang (Sud) tenue le 29 juillet, Vietjet a publié son plan d’exploitation de six lignes aériennes aller-retour à Phu Quôc (Phu Quôc - Da Nang/Vân Dôn/ Chengdu (Chine)/ Chongqing (Chine)/Hong Kong (Chine)/Incheon (République de Corée).

Vietjet augmentera la fréquence respective à 6 vols par semaine et 14 vols par semaine sur les lignes Phu Quôc - Hong Kong (Chine) et Phu Quôc - Incheon (République de Corée) à partir de l’hiver de cette année, dans le but de répondre aux besoins des clients pendant la haute saison à Phu Quôc.

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients.

Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services aux consommateurs.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA.

Vietjet a été nommée «Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019» et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, AirlineRatings.com.

Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.

Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que le Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Chine, la Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie et Cambodge. -VNA