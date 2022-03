Ho Chi Minh-Ville, 15 mars (VNA) – Le premier festival international de montgolfières dans la province de Tuyen Quang (Nord) se déroulera du 30 mars au 3 avril, avec la compagnie de Vietjet Air.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Cet événement aura lieu dans le cadre d'une série des activités de l’Année du tourisme de Tuyen Quang 2022, ont déclaré l’Association international de montgolfières et le service de la Culture et de l'Information de Tuyen Quang lors d’une conférence de presse tenue le 15 mars.

Le festival rassemblera 20 montgolfières de différents pays du monde entier, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, Taïwan (Chine), la République de Corée, la Thaïlande, l'Espagne et les Pays-Bas. La montgolfière de Vietjet représentera les couleurs nationales du Vietnam lors de ce festival.



Pendant le festival, les visiteurs auront la chance de faire l'expérience d'un vol gratuit en montgolfière sur la place Nguyen Tat Thanh dans la ville de Tuyen Quang en présentant la carte d'embarquement ou les billets électroniques de Vietjet.



De plus, les visiteurs ont la possibilité de participer à des activités de festival uniques pour célébrer l'Année touristique de Tuyen Quang et célébrer le 75e anniversaire du retour du président Hô Chi Minh à Tuyen Quang pour diriger le peuple vietnamien dans la résistance contre les colonialistes français.



Les visiteurs pourront également participer à des programmes d'échange avec des délégations de pilotes des pays participant au festival, et Miss Monde Vietnam Luong Thuy Linh.



