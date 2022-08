Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Vietjet et la province de Tuyên Quang (Nord) ont présenté vendredi après-midi, 5 août, à Hô Chi Minh-Ville, aux habitants et aux touristes une série d'événements du Festival de la Citadelle de Tuyên Quang 2022 avec de nombreuses activités uniques et attrayantes.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

A partir du mois de septembre, la province de Tuyên Quang organisera le plus grand festival de tous les temps avec des activités continues. Le point culminant du festival de la citadelle de Tuyên cette année est la soirée nocturne de la citadelle de Tuyên avec le thème "Couleurs étincelantes du festival nocturne de la citadelle de Tuyên" dans le festival de la mi-automne qui est le plus grand festival des lanternes au Vietnam. La cérémonie de réception du certificat d'enregistrement "Puis pratiquez des ethnies Tay, Nung et Thai au Vietnam" à la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité, la soirée Foire du Commerce et du Tourisme et le concours "Miss de la Citadelle de Tuyên", etc.

M. Hoang Viet Phuong, vice-président de la province de Tuyên Quang, a déclaré qu'en tant que localité riche en traditions révolutionnaires, où il existe de nombreux paysages naturels charmants et des trésors culturels extrêmement riches et diversifiés, la province de Tuyên Quang est prête à accueillir les habitants et les visiteurs aux activités du festival cette année.

M. Do Xuan Quang, vice-président de Vietjet, qui accompagne le festival de la citadelle de Tuyên 2022, a partagé : « Nous sommes ravis d'accompagner la province de Tuyên Quang dans les programmes festifs spéciaux de Tuyên Quang. Vietjet continuera à promouvoir notre rôle en tant qu'une compagnie aérienne international qui accompagne toujours Tuyên Quang, la région montagneuse du Nord ainsi que de nombreuses autres à travers le pays pour promouvoir le tourisme, présentant le beauté du Vietnam avec de fortes identités culturelles aux touristes nationaux et internationaux.

Les touristes nationaux et internationaux peuvent se rendre facilement à Tuyên Quang grâce à de nombreuses options de vol et de route pratiques. En particulier, Vietjet propose désormais de nombreuses promotions attractives dont "Il est 12h, c'est parti pour Vietjet !" avec les billets de 0 dongs, le service "Volez maintenant - Payez plus tard" avec la procédure en ligne ne prend que 3 minutes. Prévoyons de venir rejoindre aux activités du festival de la Citadelle de Tuyên avec Vietjet dès maintenant.

Vietjet Air a reçu le prix « Value Airline of the Year » et a été élue parmi les 10 meilleurs compagnies low-cost 2022 par AirlineRatings, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes.

Viejet Air a été récompensée grâce à son vaste réseau de vols, ses tarifs avantageux, ses services diversifiés et complets, ainsi qu’à ses activités de publicité créatives, offrant la meilleure valeur et la meilleure commodité aux passagers.

La compagnie aérienne a réussi la réévaluation de la certification de sécurité de l'information ISO27001 par le TUV NOR allemand, répondant à tous les critères de la gestion de la sécurité de l'information ISO27001:2013.

Lors de l’Exposition internationale de l’aviation Farnborough 2022 (Farnborough International AirShow 2022) organisée au Royaume-Uni le mois dernier, Vietjet a conclu un accord avec Boeing pour continuer la commande de 200 avions 737 MAX avec des capitaux internationaux.

Le fait que Vietjet et Boeing décident mutuellement la poursuite des accords précédemment signés est également remarquable pour les relations de longue date et de confiance entre le Vietnam et les États-Unis.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA.

Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s’est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d’évaluation de la sécurité et des produits, AirlineRatings.com.



La compagnie a obtenu en 2019 le prix "Meilleure compagnie d’aviation de l’Asie du Sud-Est 2019" de l’ASIAN-BAC. Elle a également été nommée "Transporteur low-cost de l’Asie-Pacifique de l’année" par le Centre pour l’aviation en Asie Pacifique (CAPA) et l’une des 50 meilleures sociétés cotées du Vietnam en 2019 par Forbes.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA et Airline Ratings. - VNA