Hanoi (VNA) – Vietcombank a reçu le feu vert pour développer sa présence à Sydney, en Australie, dans les 24 prochains mois.

Photo: VNA

Vietcombank a obtenu le 9 octobre l’autorisation du gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV) d’ouvrir une succursale en Australie.La succursale, dénommée la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam – Branche en Australie, a un capital de 71 millions de dollars australiens (47,9 millions de dollars américains).En vertu du document n°7891/NHNN-TTGSNH, Vietcombank doit achever l’ouverture de la succursale dans les 24 mois suivant l’approbation de la BEV. Au-delà de ce délai, l’approbation expirera automatiquement.Dans les 14 jours ouvrables précédant l’ouverture de la succursale australienne, Vietcombank doit également faire rapport par écrit à l’Agence de contrôle et de surveillance bancaire de la BEV.La banque est également tenue de respecter les lois vietnamiennes sur l’investissement à l’étranger et les autres dispositions légales régissant l’établissement et l’exploitation de succursales à l’étranger, en plus de respecter les procédures australiennes requises pour l’établissement et l’ouverture de succursales dans le pays.Vietcombank doit gérer et surveiller les activités de sa succursale australienne pour s’assurer de son fonctionnement sûr, efficace et conforme aux réglementations légales australiennes, selon le document.Plus tôt en octobre dernier, Vietcombank avait également obtenu l’approbation de la Réserve fédérale américaine pour ouvrir un bureau de représentation à New York après le lancement de sa première banque à l’étranger au Laos, en plus de bureaux de représentation à Singapour et à Hong Kong.Ce développement confirme le prestige et la position de Vietcombank au sein de la communauté internationale, tout en permettant à la banque de se faire une place parmi les 300 plus grands groupes bancaires et financiers du monde.Vietcombank compte actuellement plus de 500 succursales, bureaux de représentation et sociétés membres au Vietnam et à l’étranger.Vietcombank était en tête des banques vietnamiennes les plus rentables au premier semestre 2019, affichant un bénéfice avant impôt de 11.045 milliards de dôngs (plus de 460 millions de dollars) entre janvier et juin, en hausse de 43,1% par rapport à la même période de 2018 ou 55% de l’objectif fixé pour 2019. – VNA