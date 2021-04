Photo d'illustation. Source: VNP



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Situés à environ 70 km au nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, les tunnels de Cu Chi témoignent de l’ingéniosité et des capacités de résilience des Vietnamiens durant la guerre anti-américaine (1954-1975).



Pendant les années de guerre, Cu Chi, un des cinq districts suburbains de Hô Chi Minh-Ville (ancienne Saïgon), était surnommé la "région d’airain". Son réseau de tunnels était un vrai village souterrain, de 250 km de long sur trois niveaux à moins 3, moins 6 et moins 12 m sous la surface.



Le premier étage est à 3m sous terre, là où les soldats vietnamiens ont pu éviter l'artillerie et le poids des tanks et des véhicules blindés. Le deuxième étage à 6m au-dessous du rez-de-chaussée peut résister à des petites bombes. Et le dernier étage à 8-10m est très sécurisé.



L’entrée et la sortie des tunnels sont bien cachées grâce à un camouflage discret. Au milieu des tunnels souterrains, on découvre des pièces assez larges pour le repos et entreposer les armes, les provisions alimentaires. Elle contient de plus le puit d’eau, la cuisine de Hoang Cam, le bureau des commandants, la clinique.



Les tunnels abritaient non seulement des milliers de combattants vietnamiens, mais aussi une logistique compliquée composée de tranchées, de bunkers, de pièges, d’abris anti-bombes et d’un système de ventilation incroyable. Ils furent utilisés pour lancer des campagnes contre les ennemis.



Les combattants et paysans de Cu Chi creusent jour et nuit pour créer une sorte de village souterrain qui se compose des étages dans certains endroits.

Visitant des tunnels de Cu Chi en 1995, le ministre cubain de la Culture, Armando Hart Davalos, a glorifié le courage et l'honneur des populations locales ainsi que la riche imagination et la culture vietnamienne, tout en l'appelant comme un endroit sacré et l'un des plus grands mythes de l'époque.



À l'heure actuelle, ce tunnel est une destination touristique agréable à visiter pour se renseigner sur une période de l'histoire du Vietnam. Le lieu a été reconnu site national spécial en décembre 2015, en raison de ses valeurs tant historiques, culturelles, scientifiques, esthétiques que récréatives.



Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville élabore un dossier concernant les tunnels historiques de Cu Chi en vue d’une reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant que patrimoine mondial.



Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ces tunnels sont une œuvre militaire bien préservée qui répond à un certain nombre de critères selon la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO.



Ce site accueille chaque année environ 1,5 million de visiteurs de différentes nationalités.



Les visiteurs peuvent découvrir la vie et les combats depuis les tunnels, manger du manioc trempé dans le sel (nourriture principale des habitants locaux pendant la guerre), regardent les films documentaires sur la vie locale d’autrefois…



Malgré les pertes humaines et matérielles importantes, mais les tunnels de Cu Chi sont le symbole de la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance, la réunification du pays actuel. -VNA