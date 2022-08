Le présidium de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Placée sous le thème "Harmoniser le développement économique et la protection de l'environnement pour une économie circulaire et un développement durable", la 5e Conférence nationale sur l’environnement a débuté le 4 août à Hanoï.

Organisée tous les cinq ans, la conférence vise à évaluer la protection de l’environnement et définir des tâches et solutions pour les années à venir, a fait savoir Tran Hong Ha, ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Présent à l’événement, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a déclaré apprécier les grandes réalisations dans la protection de l’environnement. Il a toutefois indiqué des défis à surmonter dans ce domaine, notamment la pollution de l’environnement, la dégradation de la biodiversité, les violations plus complexes des lois relatives à la protection de l’environnement, etc.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh s'exprime à la conférence. Photo: VNA



Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a demandé aux organes compétents et aux localités d’élaborer rapidement, après cette conférence, des programmes et plans d’action détaillés et de les mettre en œuvre de façon efficace pour créer des avancées plus nettes dans la protection de l’environnement.

La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que le PNUD était toujours prêt à soutenir le gouvernement vietnamien dans la transition vers une économie verte, neutre en carbone, circulaire et résiliente au changement climatique. -VNA