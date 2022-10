Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên (debout). Photo: congthuong.vh

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prendra une série de mesures pour pour atteindre l’objectif d’exporter pour 50 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques cette année. C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, lors d’une conférence de presse, ce lundi 3 octobre, à Hanoï.



Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên (debout). Photo: congthuong.vn

Au cours des 9 derniers mois, l’agriculture a maintenu une forte croissance.



Par rapport à la même période de l’année dernière, le chiffre d’affaires à l’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a augmenté de plus de 15% pour atteindre 41 milliards de dollars.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’engage à continuer d’accélérer la restructuration de la filière, d’améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité de la production tout en aidant les localités, en particulier les zones de production principales, à mettre en place des plans de production adaptés aux besoins du marché, a déclaré Phùng Duc Tiên.

«Les résultats du secteur agricole au cours des 9 premiers mois de l’année ont apporté une contribution importante à la croissance nationale, à la stabilité macroéconomique et au développement durable du pays. Il reste encore 3 mois, d’ici à la fin de l’année. Dans le contexte mondial actuel, nous devons faire de notre mieux pour pouvoir atteindre l’objectif de 50 milliards de dollars d’exportations fixé par le gouvernement».

Selon Nguyên Quang Hùng, directeur adjoint de l’Administration nationale de la pêche et de l’aquaculture, une délégation de la Commission européenne se rendra au Vietnam du 19 au 28 octobre pour vérifier la mise en œuvre de ses recommandations pour le retrait du «carton jaune» imposé aux produits aquatiques vietnamiens. - VOV/VNA