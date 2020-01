Le Vietnam vise au moins 100.000 entreprises de technologie numérique en 2030. Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Le Vietnam vise au moins 100.000 entreprises de technologie numérique et l'économie numérique devrait représenter plus de 30% du PIB national d'ici 2030.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de signer la Directive n ° 01 / CT-TTg - la première en 2020, pour promouvoir le développement des entreprises de technologie numérique.



Selon cette directive, d'ici 2030, le Vietnam aura besoin d'au moins 100.000 entreprises numériques pour développer l'économie numérique, construire des villes intelligentes, l'e-gouvernance, appliquer largement les réalisations technologiques dans les domaines socio-économiques et déployer la transformation numérique nationale.



«L’aspiration à un Vietnam fort, un marché de près de 100 millions d’habitants, et les problèmes spécifiques du pays dans l'agriculture, les transports, la santé, l'éducation, les finances, les ressources naturelles et l'environnement… sont des bases favorables pour l'émergence d'entreprises de technologie numérique capables de s'imposer au Vietnam et même ailleurs dans le monde», a souligné le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc dans cette directive.



Selon le rapport e-Conomy SEA 2019, réalisé par Google, Temasek et Bain & Company, l’économie numérique du Vietnam fin 2019 pesait 12 milliards de dollars (contribuant à 5% du PIB national en 2019), soit 4 fois plus qu'en 2015 et devrait atteindre 43 milliards de dollars d'ici 2025, avec des domaines tels que commerce électronique, tourisme en ligne, médias en ligne et appel de voitures en ligne.



L'économie numérique du Vietnam, avec celle de l'Indonésie, est en tête de l’ASEAN en termes de taux de croissance, avec une moyenne annuelle de 38% contre 33% dans l’ensemble de la région depuis 2015. Le Vietnam est devenu le troisième marché à recevoir des investissements avec 600 millions de dollars de début 2018 au 1er semestre 2019, contre 350 millions en 2018 et 140 millions en 20174.



La valeur totale des transactions sur le marché du commerce électronique au Vietnam est estimée à 5 milliards de dollars en 2019, contre 0,4 milliard en 2015 et devrait passer à 23 milliards en 2025, avec un taux de croissance d'environ 49%. En outre, les services d’e-tourisme, les médias électroniques et l’appel de voitures en ligne connaissent également une forte croissance, contribuant au fort développement de ce secteur.

Cependant, outre les résultats obtenus, le processus de transformation numérique nationale est encore lent et manque d'initiatives en raison d'infrastructures limitées pour la conversion numérique, la passivité de nombreuses entreprises, leur faible capacité d'accéder, d'appliquer et de développer des technologies modernes. L'économie numérique demeure à petite échelle.



Selon le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, les entreprises numériques vietnamiennes doivent prendre les devants et créer une percée dans la mise en œuvre de la stratégie "made in Vietnam", ce qui implique qu'"elles s'efforcent de maîtriser progressivement les technologies, concevoir et fabriquer des produits de manière proactive, prendre des initiatives pour créer de nouveaux services, solutions et modèles commerciaux". Les entreprises numériques vietnamiennes contribueront à la mission de faire du Vietnam un pays industrialisé et développé, avec l’objectif de l'amener au statut de pays à revenu élevé en 2045.



Le gouvernement a identifié l'économie numérique comme un moyen rapide et efficace de faire avancer le Vietnam, en prenant des raccourcis de développement. - CPV/VNA