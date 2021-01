Vinmart cherche à réduire les matières plastiques à usage unique et les remplace par des articles respectueux de l'environnement dans ses opérations. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – De nombreux spécialistes en protection de l’environnement nationaux et internationaux proposent de créer une alliance de supermarchés pour minimiser la consommation de sacs en plastique à usage unique.

Selon un rapport du Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, actuellement, 140 des 170 supermarchés et centres commerciaux dans la capitale n'utilisent pas de sacs en plastique persistants, privilégiant les sacs en plastique biodégradables et les sacs à usage multiple pour répondre aux besoins d'achat des clients.

de nombreux distributeurs ont également lancé des programmes de promotion pour encourager les clients à limiter l'utilisation des sacs en plastique. Photo : VNA

En outre, de nombreux distributeurs ont également lancé des programmes de promotion pour encourager les clients à limiter l'utilisation des sacs en plastique quand ils font des achats dans les supermarchés et les magasins de proximité.

Par exemple, Vinmart cherche à réduire les matières plastiques à usage unique et les remplace par des articles respectueux de l'environnement dans ses opérations. Ce réseau de supermarchés applique également des promotions pour les clients qui utilisent des sacs réutilisables.

Afin de minimiser l’utilisation de sacs en plastique jetables, le Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï a travaillé avec l'Institut des stratégies et des politiques sur les ressources naturelles et l'environnement (ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement) pour discuter de la création d'une alliance de supermarchés pour réduire la consommation de sacs plastiques jetables.

Il est temps d'agir pour diminuer l'utilisation des produits plastiques traditionnels. Photo : VNA

Selon Fanny Quertamp, représentante de l’agence française de coopération technique internationale - Expertise France, l'Union européenne et le gouvernement fédéral allemand financent un projet visant à établir une alliance de supermarchés pour réduire la consommation de sacs plastiques jetables au Vietnam. Ce projet sera l'occasion pour les unités au Vietnam de proposer des actions spécifiques pour réduire les déchets plastiques. Fanny Quertamp a déclaré espérer que le projet verrait la participation active des supermarchés.-VNA