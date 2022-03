Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le total des ventes au détail de biens et services de consommation en deux premiers mois de 2022 a enregistré une augmentation de 1,7% en glissement annuel, atteignant 876 billions de dongs (plus de 38,35 milliards de dollars), selon l’Office général des statistiques (GSO).

Les ventes au détail de biens ont augmenté de 3,1 %, avec une croissance significative observée dans plusieurs groupes, notamment les articles culturels et éducatifs (12,7 %), les vivres et les denrées alimentaires (9%) et les véhicules (4,3 %). Par contre, les revenus de l'habillement et des appareils électroménagers ont respectivement diminué de 8,1% et de 9,1%.

En raison de l'augmentation de la demande des denrées alimentaires à l'occasion du Têt au début de février, leur prix ont bondi à certains moments, mais sont ensuite revenus au niveau d'avant le Têt.

Les prix des produits énergétiques et des carburants ont également eu tendance à augmenter en suivant le cours mondial.

Pour stimuler la consommation intérieure, le GSO a suggéré que le ministère de l'Industrie et du Commerce suive de près les fluctuations de l'économie mondiale et nationale, en déployant des solutions de réponse appropriées.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce devra également demander aux autres ministères et secteurs de prendre des mesures pour soutenir les entreprises, promouvoir les investissements publics, stabiliser la monnaie et les taux d'intérêt, et assurer une main-d'œuvre adéquate au service de la production et de la relance des entreprises, selon le GSO. –VNA