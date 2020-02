Vente de voitures et de motos en ASEAN en 2019. Infographie: CPV

Hanoï (VNA) - En 2019, 3,25 millions de motos ont été vendues au Vietnam, classant le pays deuxième en Asie du Sud-Est, après l’Indonésie. C'est près de deux fois plus qu’en Thaïlande.



Selon Motorcycles Data, les ventes de motos en Asie du Sud-Est, avec comme principaux marchés l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et Singapour, ont été d'environ 13,75 millions en 2019, 5,3% par rapport à 2018. Ceci représente 22,4% des ventes mondiales.

Au sein de l'ASEAN, l'Indonésie et le Vietnam sont en tête. Alors que le marché vietnamien a connu une baisse de 3,87% en 2019, son voisin a toujours maintenu une croissance, de 1,87%. L'Indonésie et le Vietnam figurent parmi les premiers consommateurs de motos dans le monde, classés aux troisième et quatrième rangs, derrière l'Inde et la Chine.



En Thaïlande et aux Philippines, les ventes de motos sont assez similaires avec environ 1,7 million en 2019. -CPV/VNA