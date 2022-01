Une voiture électrique assemblée au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait part de son souhait que le Vietnam attire les principaux investisseurs du monde entier pour développer l’industrie des véhicules électriques, selon un document officiel publié le le 26 janvier par l’Office du gouvernement.



Ce texte fait suite à une proposition du constructeur automobile vietnamien TMT Motors au Premier ministre décrivant un certain nombre de solutions recommandées pour attirer l’attention des investisseurs mondiaux sur le secteur émergent et faire du Vietnam un exportateur de véhicules électriques au cours des cinq prochaines années.



Dans le document, le chef du gouvernement a chargé le ministre de l’Industrie et du Commerce de discuter de la proposition avec TMT Motors pour proposer un ensemble complet de mesures visant à développer l’industrie et de conseiller le Premier ministre sur la question.



Le parc de véhicules électriques au Vietnam s’établissait à 1.500 au premier trimestre de 2021 contre 140 en 2019 et 900 en 2020. –VNA