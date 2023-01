Pham Tân Công (photo: Ngoc Quynh/BNEWS/VNA)

Hanoï (VNA) - En 2023, la Fédération du Commerce et de l’Industrie du Vietnam (VCCI) est déterminée à promouvoir l’innovation afin de devenir un point d’appui fiable aux entreprises et aux hommes d’affaires vietnamiens, a affirmé son président Pham Tân Công.



L’innovation est l’unique et judicieux choix permettant à la VCCI de s’avancer et d’accompagner la communauté d’entreprises vietnamiennes dans l’instauration des entreprises solides et d’un pays prospère, a-t-il renchéri.



En 2023, la VCCI va célébrer son 60e anniversaire. Elle compte également organiser de nombreux événements importants dont la publication de son rapport sur l’indice de compétitivité provinciale (PCI) et les indices verts (Green Index), ainsi que différents forums et ateliers de formation, a fait savoir Pham Tân Công.-VOV/VNA