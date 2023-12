Hanoï (VNA) - La chanteuse vietnamienne Van Mai Huong a été invitée à rejoindre d'autres artistes internationaux pour interpréter « Lasting Legacy », la chanson officielle de la COP28.



La chanteuse de 29 ans a partagé qu'elle était ravie d'être invitée à se produire à cet événement important. Elle a également exprimé son espoir que la chanson officielle serait largement diffusée afin que chacun puisse prêter plus d'attention et déployer davantage d'efforts sur la question du changement climatique.



Van Mai Huong a terminé deuxième au Vietnam Idol en 2010. En 2021, elle a remporté pour la deuxième fois consécutive le prix de la chanteuse préférée aux Ho Chi Minh City Television Awards. En outre, elle est apparue sur un panneau publicitaire à Times Square à New York comme partie d'une publicité de Spotify.



Cette année, plusieurs de ses chansons ont figuré parmi les plus tendances sur YouTube Vietnam./.-VNA