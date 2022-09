Quang Ninh (VNA) - Situé à 50 km de la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, le district insulaire de Vân Dôn offre de magnifiques paysages dont de belles îles, des plages sauvages, des maisons communales et pagodes. Voici les sites à découvrir.

La beauté de l’île de Ba Mùn.

La maison communale de Quan Lan

La maison communale de Quan Lan est l’une des deux plus anciennes de Quang Ninh (Nord). Elle est la seule au Vietnam à vénérer le roi Ly Anh Tông (1136-1175) qui fonda le port de commerce de Vân Dôn en 1149. On y honore aussi le général Trân Khanh Du (1240-1340), l’un des meilleurs généraux de la dynastie des Trân, qui lutta contre les envahisseurs mongols.

Ses piliers en bois font plus de 5 m de haut et environ 0,7 m de diamètre, ce qui impressionne les visiteurs. Au fil des siècles, ils sont restés presque intacts.

La maison communale a été construite vers le XVIIe siècle avec des sculptures méticuleuses et délicates. Elle est aussi le lieu où est organisé chaque année du 10e au 20e jour du 6e mois lunaire une course de bateaux. Cet événement commémore la victoire de la dynastie des Trân (1225-1400) sur les envahisseurs mongols en 1288. C’est aussi une fête pour apporter de la chance aux pêcheurs locaux.

La pagode Cai Bâu

La pagode Cai Bâu a été construite à l’emplacement de celle de Phuc Linh Tu datant de la dynastie des Trân, il y a 700 ans. En décembre 2007, elle a été mise en chantier sur une superficie de 20 ha et fin 2009, elle a été inaugurée.

Panorama de la pagode Cai Bâu.

Cai Bâu porte l’empreinte des pagodes antiques en termes d’architecture, de reliefs, de motifs décoratifs... Son agencement reflète l’influence de la secte Truc Lâm. Le sanctuaire principal est le lieu où se déroulent les offices des bonzes et des fidèles. Les autels réservés aux ancêtres, études bouddhiques et méditations sont accolés à celui-ci.

Cet édifice s’insère dans un paysage absolument unique. Ses cloches s’harmonisent avec le bruit des vagues, créant une atmosphère encore plus sacrée.

L’île de Ngoc Vung

D’une superficie de 45 km², l’île de Ngoc Vung est recouverte d’une forêt luxuriante. Nichée entre les deux îlots de Hon Net et Phuong Hoàng, ce petit paradis possède un port, un lac d’eau douce et une superbe plage, Truong Chinh, longue de près de 3 km. Les touristes peuvent s’y balader à vélo ou en tuk-tuk, y camper, se baigner, rencontrer des pêcheurs chaleureux. Bref, Ngoc Vung regorge d’activités passionnantes.

Parmi les lieux à ne pas manquer, le village de pêcheurs de Công Do est l’un des incontournables. Le vélo est le moyen de transport idéal pour découvrir sa beauté, sur la route de béton qui la sillonne. On y découvre un petit village aux maisons couvertes de tuiles rouges en terre cuite. Ses habitants, accueillants et enthousiastes, seront heureux de vous inviter pour un repas, de vous révéler les secrets de l’île et de vous guider à travers la forêt de filaos.

La plage, aussi propre que belle, est encore sauvage. Les fruits de mer frais, tout juste pêchés par les locaux, sont vendus à bas prix. Tu hài (type de mollusque), huîtres, langoustes et siponcles sont les délicieuses spécialités de l’île.

L’île de Ba Mùn

Située dans la baie de Bai Tu Long, Ba Mùn est l’une des plus grandes et des plus belles îles du Parc national de Bai Tu Long. Elle se caractérise par ses forêts luxuriantes.

Ba Mùn s’étend sur environ 1.800 ha et c’est la seule île schisteuse de la baie de Ha Long. Les visiteurs peuvent y admirer de nombreuses espèces précieuses dont les fameux Syzygium zeylanicum (petit arbre de la famille des Myrtacées) et l’orchidée Paphiopedilum villosum.

Concernant la faune, on y trouve saro (sorte de “chamois” asiatique), pangolin, porc-épic, et même l’unique troupe de cerf-cochons jaunes du Nord-Est du Vietnam. Les singes sont aussi très nombreux. Ba Mùn est considérée comme la plus grande réserve d’animaux sauvages du Nord-Est du pays. C’est pourquoi les habitants locaux l’appellent “l’île aux animaux”.

La plage de Quan Lan

La plage de Quan Lan est une attraction touristique située dans la baie de Bai Tu Long, entre les communes de Minh Châu et Quan Lan. À 55 km de la ville de Ha Long, c’est une plage dotée de beaux paysages. Elle conserve toujours sa beauté immaculée, la mer y est bleu clair et très propre. S’étonnant donc que, Quan Lan soit une station balnéaire choisie par de nombreux touristes. -CVN/VNA