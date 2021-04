Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Conseil des jeunes pionniers de la ville de Hanoï a évalué le 2 avril les activités du modèle du Conseil des enfants de la ville pendant la période 2017-2020, affirmant qu'il s'agissait d'un canal important représentant la voix des enfants de la capitale.

S'occuper, éduquer et protéger les enfants, c'est-à dire mener la cause de bienfaits pour l'Homme, pour l'intérêt à long terme du pays, a déclaré Ly Duy Xuan, secrétaire adjoint de l'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hanoï et président du Conseil des jeunes pionniers de la capitale.

Hanoï est l'une des cinq villes et provinces initialement sélectionnées par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Conseil central des jeunes pionniers pour déployer le modèle du "Conseil des enfants", avec 41 membres.

Après plus de 3 ans de mise en œuvre, ce modèle a valorisé son rôle de passerelle, aidant les autorités municipales, les agences opérant dans le domaine des enfants, des écoles et les familles à saisir les aspirations et les besoins légitimes des enfants, à mobiliser l'attention et le soutien des ressources sociales dans la protection, les soins et l'éducation des enfants.

Actuellement, le pays compte 14 modèles du "Conseil des enfants" au niveau provincial et 17 au niveau de district. Dans les temps à venir, ce modèle continuera d'être multiplié dans l'ensemble du pays. -VNA