Hanoï, 22 octobre (VNA) - L'amitié entre le Vietnam et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) n'a cessé de se développer depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a plus de sept décennies, a-t-on appris lors d'une réunion le 22 octobre à Hanoï.

Photo : VNA

L'Association d'amitié Vietnam-RPDC relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), a convoqué son congrès pour la période 2021-2026 sous forme en ligne et en personne.

Vuong Duy Bien, ancien vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a été réélu président de l'Association.



S’adressant à cette occasion, Vuong Duy Bien a souligné les contributions apportées par l'Association d'amitié Vietnam-RPDC et l'Association d'amitié RPDC-Vietnam aux relations bilatérales.



Au cours du mandat 2021-2026, l'Association d'amitié Vietnam-RPDC vise à intensifier le travail de communication pour sensibiliser le public à l'amitié traditionnelle et organiser davantage d'échanges dans les domaines de la culture, des arts, des sports et du tourisme.



L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a salué les diverses activités menées par l'Association, affirmant qu'elle s'est étroitement et efficacement coordonnée avec l'ambassade de la RPDC à Hanoï pour organiser une série d'événements, contribuant à resserrer l'amitié.

La diplomate Nguyen Phuong Nga a exprimé sa conviction que l'Association récoltera plus de réalisations dans le temps à venir.- VNA