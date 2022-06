Hanoi (VNA) - La semaine dernière, Pandora a débarqué au Vietnam avec un investissement de 100 millions d’USD dans une usine de bijoux respectueuse de l'environnement.

Pandora signe un accord pour construire une nouvelle usine de fabrication à Binh Duong avec un investissement de 100 millions d'USD. Source: Zing

Le Vietnam est un maillon de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais c'est aussi un haut lieu en termes de développement des énergies renouvelables.

Cette information est clairement reflétée dans la presse internationale d’aujourd'hui. Ceci explique le flux continu de capitaux d'investissement verts vers le Vietnam, mais en même temps, elle place également le pays devant le défi d'une production future dépendante des énergies renouvelables. Ce sont des informations remarquables sur le Vietnam qui ont été reprises par un certain nombre de journaux internationaux la semaine dernière.



La semaine dernière, Pandora, une société danoise à la pointe des applications commerciales respectueuses de l'environnement, a débarqué sur le marché vietnamien avec un investissement de 100 millions d’USD. Selon le magazine Jeweler, son usine sera construite selon des normes américaines respectueuses de l'environnement et fonctionnera aux énergies renouvelables. Selon les prévisions, elle produira 60 millions de bijoux par an et créera 6.000 emplois locaux.



Jeerasage Puranasamriddhi, PDG de Pandora, a déclaré : "Nous avons sondé de nombreux endroits avant de décider de venir à Binh Duong. Votre pays a une riche histoire d'artisanat et nous pourrons profiter du grand nombre d'artisans locaux. Binh Duong et le parc industriel VSIP ont d'excellentes infrastructures. Nous sommes très reconnaissants du soutien des autorités locales et du VSIP".



"Le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les entreprises danoises, notamment en raison de la transformation verte de l'économie et nous sommes ravis de voir Pandora prendre cette importante décision d'investissement au Vietnam", a déclaré Kim Højlund Christensen, ambassadeur du Danemark au Vietnam.

"L'avenir de la production du Vietnam dépend de son plan sur les énergies renouvelables", tel est le titre d’un article sur fibre2fashion, qui estime que le Vietnam est actuellement le plus grand exportateur de marchandises en Asie du Sud-Est. Avec près de 60 % de produits manufacturés pour les grandes marques, le rôle croissant du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale s'accompagne aussi d'une pression pour répondre aux besoins et priorités de ces marques.



La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mme Caitlin Wiesen a dit : "Nous constatons que le Vietnam est de plus en plus intéressé à investir dans la croissance verte. L'un des points essentiels est de bâtir un nouveau modèle de gouvernance si nous voulons atteindre nos objectifs de croissance verte. La gouvernance stimulera le développement du secteur de l'environnement et surmontera les obstacles aux énergies renouvelables afin que nous puissions vraiment libérer tout le potentiel de la croissance verte au Vietnam."



"Nous avons un comité de l'énergie très actif et sa mission est d'accélérer la transition verte du Vietnam vers un secteur énergétique durable et efficace. Nous voyons beaucoup d'opportunités pour les entreprises américaines de travailler avec le Vietnam en utilisant leurs services et leur hautes technologies pour accélérer la transition verte du pays et sa transition énergétique", a estimé Mary Tarnowka, directrice exécutive de la Chambre de Commerce américaine au Vietnam (AmCham).



De nombreux investisseurs et organisations internationales continuent de souligner l'engagement du Premier ministre Pham Minh Chinh de réduire à zéro les émissions de carbone du Vietnam d'ici 2050. Cet engagement est conforme à l'esprit et aux plans des marques internationales qui ont des usines ou des fournisseurs au Vietnam, et qui placent la production verte au cœur de leurs stratégies commerciales. - CPV/VNA