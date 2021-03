L'injection du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax pour un volontaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après 12 jours de mise en œuvre de la deuxième phase des tests du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax, l'Académie de médecine militaire (ministère de la Défense) et l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville ont injecté 560 volontaires, réalisant 100% des premières injections, a annoncé le professeur associé et docteur Chu Van Men, directeur du Centre pour les essais cliniques et la bioéquivalence.

«L'évaluation initiale montre que le vaccin anti-COVID-19 Nano Covax est tout à fait sûr pour les injectés», a souligné M. Men.

Il a précisé que la santé de tous les volontaires était stable. Le sang des volontaires est prélevé pour les tests des anticorps aux 28e, 34e, 42e jours, au 3e et 6e mois après la première injection. On s'attend à ce que dans 28 jours, ces 560 volontaires continuent de recevoir la deuxième injection.

L’injection du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax de la deuxième phase a eu lieu à l'Académie de médecine militaire et l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de 560 volontaires de 18 à plus de 60 ans.

La troisième phase vise à injecter de 10.000 à 15.000 personnes (des zones épidémiologiques nationales et étrangères).

Auparavant, la première phase de l’injection du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax a été mise en œuvre pour évaluer la sécurité du vaccin et sa réponse immunitaire.

Nano Covax est le premier vaccin anti-COVID-19 du Vietnam, développé par la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen.

Le Vietnam est l’un des rares pays au sein de l’ASEAN à mener des essais de vaccins sur l’homme. Le pays est également l’un des quatre premiers pays à avoir séquencé le génome du virus SARS-CoV-2 et l’un des cinq premiers à avoir produit des kits de test d'antigène de coronavirus. -VNA