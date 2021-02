Le vaccin Nano Covax est testé sur un volontaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Face aux développements compliqués de l'épidémie de COVID-19, de concert avec le monde, le Vietnam fait la course contre la montre pour produire le vaccin contre le COVID-19. Bien qu'il y ait un long chemin à parcourir, les premiers tests ont apporté beaucoup d'espoir.



Après des préparations minutieuses, le 17 décembre 2020, les premiers volontaires ont reçu une injection d'essai du vaccin 25mcg COVID-19, Nano Covax, développé par le laboratoire Nanogen et l’Académie de la médecine militaire. Les tests sur des souris blanches, hamsters, singes et lapins ont montré que le vaccin était sûr.



Actuellement, le Vietnam compte quatre fabricants qui recherchent des vaccins contre le COVID-19, à savoir Vabiotech, Ivac, Nanogen et Polyvac. Les résultats des études précliniques montrent que les vaccins sont sans danger chez les animaux et produisent des anticorps contre le SARS-CoV-2.



Selon les experts, le développement du vaccin COVID-19 présente de nombreux difficultés et défis, et la recherche et la production de vaccins sont également risquées, mais c'est la voie unique à suivre pour fournir des vaccins aux populations.



Selon Prof. Dr. Do Quyet, chef de l'Institut de la médecine militaire, la préparation, la sélection, le soin de santé sont très importants. "Nous devons surveiller, soigner, gérer les situations pour assurer la sécurité des volontaires après leur injection. Nous respectons strictement les procédures.", a-t-il dit.



Prof. Dr. Dang Duc Anh, chef de l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie, pour sa part, a estimé que chaque vaccin était produit selon une technologie différente, avec une teneur en antigène différente. Le but commun est de protéger la communauté.



Le Vietnam a une fière tradition dans la recherche et la production de vaccins. Actuellement, le Vietnam est arrivé à produire des vaccins contre 16 maladies.



Avec des premiers résultats positifs, on peut espérer que le vaccin COVID-19 vietnamien réussira bientôt, sera mis en production, contribuant à l'élimination du coronavirus et garantissant la santé de la population nationale. -VNA